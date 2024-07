तपाईंको ह्वाट्सएप अकाउन्ट प्रतिबन्धित भयो ? खुलाउन यसरी दिनुस् निवेदन

कम्पनीका नियमहरूको उल्लंघन गरेमा अरु व्यक्तिहरुले गरेको उजुरीको आधारमा ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताका अकाउन्टमा प्रतिबन्ध लगाउने गर्दछ।

कम्पनीले खासगरी त्यस्ता अकाउन्टलाई बन्देज लगाउँछ जुन कुनै आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्, कम्पनीका नियमहरू पालना गर्दैनन् वा कुनै नग्नतालाई बढावा दिन्छन् ।

साथै विभिन्न हिंस्रक गतिविधिमा सहभागी भएका, कुनै पनि खालको स्पाम वा स्क्याममा सामेल हुनुका साथै प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा खतरा पैदा हुँदा पनि ह्वाट्सएपले सम्बन्धित अकाउन्टमा प्रतिबन्ध लगाउँछ। तर, यसरी लगाइएको प्रतिबन्ध स्थायी नहुन सक्दछ र प्रयोगकर्ताले समीक्षाका लागि अनुरोध गरेपछि त्यसलाई जाँच गरिन्छ अनि कम्पनीका नियम विपरीतका कुनै गतिविधि नपाइएमा त्यस अकाउन्टलाई पुनः चलाउन सकिन्छ ।

यदि तपाईंको ह्वाट्सएप अकाउन्ट प्रतिबन्धित भएको छ भने त्यसमा लगइन गर्दा This account is not allowed to use WhatsApp भन्ने मेसेज देखा पर्दछ । यदि तपाईंको ह्वाट्सएप अकाउन्ट पनि प्रतिबन्ध भएको छ र तपाईंलाई आफूले कुनै नियम तोडेको छैन भन्ने लाग्दछ भने तपाईंले त्यसलाई खुलाउनका लागि अकाउन्ट रिभ्यूको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

यसका लागि ह्वाट्सएपको एपभित्र गएर Request a review मा ट्याप गर्नुहोस् । ह्वाट्सएपले तपाईंको निवेदनमा अनुसन्धान गर्नेछ र रिभ्यू पूरा भएपछि त्यसको नतिजा सहितको जानकारी ह्वाट्सएपबाटै गराउनेछ ।

ह्वाट्सएपले एउटा फोन नम्बरबाट एकमात्रै अपिलमा रिभ्यू गर्नेछ। अर्थात् एउटै अकाउन्टका लागि एकभन्दा धेरै रिक्वेस्ट पठाउनु आवश्यक हुँदैन ।

यदि तपाईंले ह्वाट्सएपमा Temporarily banned भन्ने in-app मेसेज प्राप्त गर्नुभयो भने यसको अर्थ तपाईंले ह्वाट्सएपको अनधिकृत भर्सन प्रयोग गरिरहनु भएको छ वा सूचनाको खेती गर्ने अर्थात् scrapping गर्ने काम गरिरहनुभएको छ भन्ने बुझिन्छ । यदि त्यसो हो भने अफिसियल एप प्रयोग गर्नुहोस् वा scrapping को गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । अन्यथा तपाईंको ह्वाट्सएप सधैका लागि प्रतिबन्धित हुनसक्छ ।