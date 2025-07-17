+
प्रहरीका २ एसएसपीको सरुवा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १२:१७

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका दुई वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरुको सरुवा भएको छ ।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबार राति दुई एसएसपीको सरुवा गरिएको सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकालेको छ ।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान महाशाखा पोखरामा कार्यरत कृष्णबहादुर पल्ली मगरलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागमा पठाइएको छ ।

अर्का एसएसपी संजय सिंह थापालाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा हेटौडाबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी
Hot Properties

