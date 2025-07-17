+
गर्भावस्थामा बिहान पैदल यात्रा गर्दा हुन्छन् यी ९ फाइदा

गर्भावस्थामा बिहान पैदल यात्रा गर्दा हुन्छन् यी ९ फाइदा

  • गर्भावस्थामा नियमित बिहानको पैदल यात्राले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधार्छ र सामान्य लक्षणहरू कम गर्छ।
  • पैदल यात्राले मनोभाव सुधार्न, निद्रा गुणस्तर बढाउन र प्रसव प्रक्रिया सजिलो बनाउन मद्दत गर्छ।

गर्भावस्थाको समयमा सक्रिय रहनु आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, यो समयमा भारी व्यायाम वा थकाउने शारीरिक गतिविधिहरूबाट बच्नुपर्छ । तर, हल्का र नियमित शारीरिक गतिविधि जस्तै: बिहानको पैदल यात्रा गर्भवती महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र फाइदाजनक मानिन्छ ।

यो गतिविधिले शरीरलाई सक्रिय राख्नुका साथै मनोभाव सुधार्छ, निद्रा राम्रो बनाउँछ र गर्भावस्थाका सामान्य लक्षणहरू जस्तै सुन्निने, थकान र ढाड दुख्ने समस्यालाई कम गर्छ । चिकित्सकहरूले पनि गर्भावस्थामा नियमित पैदल यात्रालाई स्वस्थ अभ्यास मान्छन् ।

१. मनोभाव परिवर्तनबाट राहत

गर्भावस्थामा हार्मोनल परिवर्तनका कारण मनोभाव बारम्बार बदलिन्छ । बिहानको ताजा हावामा पैदल यात्रा गर्दा दिमागमा अक्सिजन पुग्छ र तनावका लक्षणहरू कम हुन्छन् । यसले मनोभाव ताजा राख्छ र डिप्रेसन वा चिन्ताको सम्भावना पनि घट्छ ।

२. निद्राको गुणस्तर सुधार

गर्भावस्थामा अनिद्राको समस्या सामान्य हुन्छ । बिहानको पैदल यात्राले शरीर थकित हुन्छ र मानसिक शान्ति प्राप्त हुन्छ, जसले रातमा गहिरो निद्रा लाग्छ । यसले शरीरलाई छिट्टै रिकभर गर्न मद्दत गर्छ र ऊर्जा कायम रहन्छ ।

३. प्रसव प्रक्रिया सजिलो

नियमित पैदल यात्राले पेल्भिक मांसपेशीहरू बलियो बनाउँछ, जसले सामान्य प्रसवको सम्भावना बढाउँछ । साथै, प्रसवको समयमा दुखाइ र समय पनि कम हुन सक्छ ।

४. रक्तसञ्चार सुधार

बिहानको पैदल यात्राले शरीरमा रक्तप्रवाह राम्रो हुन्छ । यसले प्लासेन्टासम्म पोषक तत्त्वहरू राम्रोसँग पुग्छन् र बच्चाको विकास सही ढंगले हुन्छ ।

५. तौल नियन्त्रण

गर्भावस्थामा तौल बढ्नु सामान्य हो, तर यदि यो आवश्यकताभन्दा धेरै भयो भने समस्याहरू निम्तिन सक्छन् । बिहानको पैदल यात्राले क्यालोरी खर्च गर्न मद्दत गर्छ र तौललाई नियन्त्रणमा राख्छ ।

६. मधुमेह र रक्तचापबाट बचाउ

बिहानको पैदल यात्राले ब्लड सुगर र रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ । यसले गर्भावस्थामा हुने उच्च रक्तचाप वा गर्भकालीन मधुमेहको जोखिमलाई कम गर्छ ।

७. ढाड दुखाइ र सुन्निने समस्याबाट राहत

पैदल यात्राले शरीरमा तरल पदार्थको जमेर बस्ने समस्या हुन कम हुन्छ र रक्तप्रवाह सुध्रिन्छ, जसले खुट्टा सुन्निने र ढाड दुख्ने समस्याबाट राहत मिल्छ । यसले दैनिक कामहरूलाई सजिलो बनाउँछ ।

८. मुटु स्वस्थ राख्छ

गर्भावस्थाले मुटुको प्रणालीमा थप दबाब ल्याउँछ, किनभने मुटुले विकासशील भ्रूणमा रक्तप्रवाह गर्न थप मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसैले, गर्भावस्थाको समयमा मुटुको स्वास्थ्य सुधार गर्न हिँड्नु एक राम्रो विकल्प हो । नियमित रूपमा हिँड्दा मुटुलाई बलियो बनाउन र रक्तसञ्चार सुधार गर्न मद्दत पुग्छ, जसले प्रिक्ल्याम्प्सिया जस्ता समस्याहरूको जोखिम कम गर्न सक्छ ।

९. उर्जा बढ्छ

गर्भावस्थाको प्रगतिसँगै, थकान धेरै महिलाहरूका लागि चिन्ताको विषय बन्छ । यस्तो अवस्थामा हिँड्नु फाइदाजनक हुन सक्छ । थकानमा हिँड्नु कसरी फाइदाजनक होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर हिँड्दा थकानसँग जुध्न र ऊर्जाको स्तर बढाउन मद्दत पुग्छ । यसले पूरै शरीरमा अक्सिजन र रक्त प्रवाह बढाउँछ, जसले थकानको भावनासँग जुध्न मद्दत गर्छ ।

यदि गर्भवती महिलालाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन भने, चिकित्सकको सल्लाहमा दैनिक ३०–४० मिनेट बिहानको पैदल यात्रालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा समावेश गर्नुपर्छ ।

