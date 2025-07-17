+
कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीको गणना सकियो

गणनाअनुसार पुरुष राखिएको ब्लक ए मा ३९६ जना, ब्लक बी मा १९८, महिला ब्लकमा ५६ जना रहेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १८:१५

२५ साउन, धनगढी । दुई समूहबीचको झडपका कारण तनावग्रस्त बनेको कैलालीगार कैदीबन्दीको संख्या पुन: गणना गरिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँगै कारागार प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा थुनुवा कक्षमा प्रवेश गरी कैदीबन्दीको संख्या यकिन गरिएको हो ।

तनावपछि कैदीबन्दीको संख्यामा अन्योल भएको आइतबार मानव अधिकार आयोग धनगढी कार्यालयको रोहवरमा हतियारसहतिका सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेका थिए ।

गणनाअनुसार पुरुष राखिएको ब्लक ए मा ३९६ जना, ब्लक बी मा १९८, महिला ब्लकमा ५६ जना रहेका छन् ।

शनिबारको झडपमा घाइते भएकाहरूको संख्या ४९ रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनका अनुसार शनिबार एक जनाको मृत्यु भएको समेत गरी कारागारमा ७०० जना कैदीबन्दी थिए ।

आइतबार गणना गर्दा संख्यामा तलमाथि नदेखिएको पाइएको छ ।

यसअघि कैदीबन्दीले थुनुवाकक्षमा भित्रबाट लक गरेर कसैलाई प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् ।

कैलाली कारागारबाहिर कैदीबन्दीका आफन्तको भीड (तस्वीरहरू)

कैलाली कारागार
कैदीबन्दीको नियन्त्रणमा रहेको कैलाली कारागारमा हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीको प्रवेश

कैलाली कारागार झडपमा घाइते अर्का कैदीबन्दीलाई पनि रेफर गर्ने तयारी

कैलाली कारागार तनाव : कैदीबन्दीको संख्या यकिन गर्न धमाधम गणना

कैलाली कारागारबाहिर कैदीबन्दीका आफन्तको भीड (तस्वीरहरू)

कैलाली कारागार ३६ घण्टादेखि कैदीबन्दीकै नियन्त्रणमा, स्थानीय प्रशासन निरीह

कैलाली कारागारमा फितलो सुरक्षाका कारण हिंसात्मक घटना : मानव अधिकार आयोग

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

