कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीको गणना सकियो

२५ साउन, धनगढी । दुई समूहबीचको झडपका कारण तनावग्रस्त बनेको कैलालीगार कैदीबन्दीको संख्या पुन: गणना गरिएको छ ।
मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँगै कारागार प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा थुनुवा कक्षमा प्रवेश गरी कैदीबन्दीको संख्या यकिन गरिएको हो ।
तनावपछि कैदीबन्दीको संख्यामा अन्योल भएको आइतबार मानव अधिकार आयोग धनगढी कार्यालयको रोहवरमा हतियारसहतिका सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेका थिए ।
गणनाअनुसार पुरुष राखिएको ब्लक ए मा ३९६ जना, ब्लक बी मा १९८, महिला ब्लकमा ५६ जना रहेका छन् ।
शनिबारको झडपमा घाइते भएकाहरूको संख्या ४९ रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनका अनुसार शनिबार एक जनाको मृत्यु भएको समेत गरी कारागारमा ७०० जना कैदीबन्दी थिए ।
आइतबार गणना गर्दा संख्यामा तलमाथि नदेखिएको पाइएको छ ।
यसअघि कैदीबन्दीले थुनुवाकक्षमा भित्रबाट लक गरेर कसैलाई प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4