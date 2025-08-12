+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

२०८२ साउन २७ गते १२:०४ २०८२ साउन २७ गते १२:०४
डा. सचिनकुमार यादव

डा. सचिनकुमार यादव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

Shares
डा. सचिनकुमार यादव

डा. सचिनकुमार यादव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

Shares
कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महिलाको प्रजनन क्षमता २० देखि २९ वर्षको उमेरमा सबैभन्दा उच्च हुन्छ र यस समयमा बच्चा जन्माउन स्वास्थ्य जोखिम कम हुन्छ।
  • ३० देखि ३९ वर्षको उमेरमा गर्भधारणको सम्भावना १५ देखि २० प्रतिशत हुन्छ र ३५ वर्षपछि प्रजनन क्षमता घट्न थाल्छ।
  • ४० वर्षपछि प्रजनन क्षमता निकै कम हुन्छ र ४५ वर्षमा गर्भधारणको सम्भावना १ प्रतिशतमा झर्छ ।

धेरैजसो महिलाहरूलाई प्रजनन क्षमता सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी हुँदैन ।  खासगरी जैविक घडीको बारेमा त झन् न्यून जानकारी हुन्छ ।  यस्ता अवधारणाहरू तब मात्र सुनिन्छन्, जब कुनै जोडीले बच्चा जन्माउने योजना बनाउँछन् ।

सामान्यतया मानिसहरूलाई लाग्छ कि प्रजनन क्षमताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाहरूको काँधमा हुन्छ, तर यो कुरा सत्य होइन ।  प्रजनन समस्याहरू पुरुष र महिला दुवैमा हुन सक्छ । यद्यपि, महिलाहरूको उमेरले प्रजनन क्षमतालाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्छ ।  प्रजनन क्षमताको जानकारी दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले गर्भधारण, बच्चाको स्वास्थ्य र गर्भावस्थामा सही विकल्पहरू छनोट गर्नमा सहयोग गर्छ ।

पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा उमेरले प्रजनन क्षमतालाई कसरी प्रभावित गर्छ ?

यदि प्रजनन क्षमताका लागि उमेरलाई आधार मान्ने हो भने, यो पुरुष र महिलाहरूलाई फरक–फरक तरिकाले प्रभावित गर्छ ।  महिलाहरू जन्मजात निश्चित संख्यामा डिम्बहरू सहित जन्मिन्छन्, जुन उमेर बढ्दै जाँदा घट्दै जान्छ । एक निश्चित उमेरमा पुग्दा यी डिम्बहरू समाप्त हुन्छन् र फेरि उत्पादन हुँदैनन् । तर पुरुषहरूको शरीरमा भने जीवनभर शुक्रकीट उत्पादन भइरहन्छ ।  यस हिसाबले भन्न सकिन्छ महिलाहरूको गर्भधारण गर्ने उमेर सीमित हुन्छ ।  जब कि पुरुषहरू ६० वा ७० वर्षको उमेरमा पनि बाबु बन्न सक्छन् ।

अब जानौं, महिलाहरूका लागि प्रजनन क्षमताको सही उमेर के हो ?

२० देखि २९ वर्षको उमेरमा प्रजनन क्षमता

विज्ञहरूका अनुसार यो उमेर महिलाहरूले स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । यो त्यही उमेर हो जब महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रजनन क्षमतामा हुन्छन् । यो दशकको सुरुवात र अन्त्यमा प्रजनन क्षमतामा कुनै फरक पर्दैन ।

यो उमेरमा गर्भधारणका फाइदाहरू

महिलाको अण्डामा आनुवंशिक असामान्यताहरू हुने सम्भावना कम हुन्छ, त्यसैले यो उमेरमा डाउन्स सिन्ड्रोम, थालासिमिया जस्ता आनुवंशिक रोगहरू भएको बच्चा जन्मने जोखिम पनि कम हुन्छ । गर्भपतनको जोखिम केवल १० प्रतिशत हुन्छ ।

जन्मँदा बच्चाको तौल कम हुने सम्भावना हुँदैन । बच्चा पूर्णरूपमा विकसित हुन्छ । आमालाई गर्भकालीन मधुमेह  वा उच्च रक्तचाप जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम निकै कम हुन्छ ।

यो उमेरमा गर्भधारणका बेफाइदाहरू

पहिलो पटक गर्भवती हुँदा जटिलताहरूको जोखिम बढी हुन्छ । यदि पीसीओडी, गर्भाशयमा फाइब्रोइड वा अन्य कुनै रोग छ भने, गर्भावस्थामा कठिनाइ हुन सक्छ ।पुरुषहरूको प्रजनन क्षमताको कुरा गर्दा, उनीहरूलाई धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।  यदि पुरुषमा बाँझोपन  देखियो भने, यो प्रायः खराब जीवनशैलीको कारण हुन सक्छ ।

मोटोपना, उच्च रक्तचाप, यौनजन्य रोगहरू वा मधुमेहले पुरुषको प्रजनन क्षमतालाई प्रभावित गर्न सक्छ । यदि पुरुषले आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार गर्छ भने, बाँझोपनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यौनजन्य रोगहरूले शुक्रकीटको गतिशीलता र गुणस्तरलाई प्रभावित गर्छ ।

३० देखि ३९ वर्षको उमेरमा गर्भधारण

यदि कुनै महिला ३० देखि ३९ वर्षको उमेरमा गर्भवती हुन चाहन्छिन् भने, प्रत्येक महिना गर्भधारणको सम्भावना १५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतको बीचमा हुन्छ । तर यो तब मात्र सम्भव छ जब उनमा कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नहोस् ।  एक अध्ययन अनुसार, यो उमेरमा पहिलो प्रयासमा गर्भधारणको सम्भावना ६० प्रतिशत हुन्छ । जब महिला ३५ वर्षको उमेरमा पुग्छिन्, अण्डाको गुणस्तर र संख्या घट्दा उनको प्रजनन क्षमता कम हुन्छ । ३५ वर्षपछि स्वाभाविक रूपमा गर्भधारणको सम्भावना निकै कम हुन्छ । यो उमेरमा जुम्ल्याहा वा तिम्ल्याहा बच्चा जन्मने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।

यो उमेरमा गर्भधारणका बेफाइदा

-सिजेरियन डेलिभरीको दर धेरै हुन्छ ।

-बच्चामा आनुवंशिक समस्याहरू हुने सम्भावना बढ्छ ।

-गर्भपातको जोखिम पनि बढ्छ ।

-एक्टोपिक गर्भावस्थाकाे (नलीमा गर्भ रहने) जोखिम बढ्छ, जहाँ निषेचित डिम्ब गर्भाशयमा नभई डिम्बवाहिनी नली, पेट वा गर्भाशयको मुखमा बन्छ । यो जोखिम ढल्कँदाे उमेरमा गर्भधारण गर्दा बढ्छ ।

४० वर्ष र त्यसपछिको उमेरमा गर्भधारण

४० वर्षको उमेरपछि गर्भवती रहन गार्‍हो हुनसक्छ, तर यो ध्यान दिनुपर्छ कि ४० देखि ४२ वर्षको बीचमा प्रत्येक डिम्बाेत्सर्ग चक्रपछि गर्भधारणको सम्भावना ५ प्रतिशतले घट्छ । ४५ वर्षको उमेरमा पुग्दा यो सम्भावना १ प्रतिशतमा झर्छ ।  विश्वभर आधा महिलाहरू ४० वर्षको उमेरमा प्रजनन समस्याहरूबाट पीडित हुन्छन् ।  गर्भधारणका जोखिमहरू तेस्रो दशकमा जस्तै रहन्छन्, तर कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन कि महिला गर्भवती हुन सक्छिन् ।  यो उमेरमा पुरुषको प्रजनन क्षमता पनि कम हुन्छ, किनकि उनीहरूको शुक्रकीटको संख्या घट्छ ।

उमेर प्रजनन् महिला
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. सचिनकुमार यादव
लेखक
डा. सचिनकुमार यादव
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

डा. यादव हाल प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा कार्यरत छन् । उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर १०२८८ हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

डा. सचिनकुमार यादव

डा. सचिनकुमार यादव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

तराइमा जापानीज इन्सेफ्लाइटिसको प्रकोप : ३ जनाको मृत्यु, ३३ संक्रमित

तराइमा जापानीज इन्सेफ्लाइटिसको प्रकोप : ३ जनाको मृत्यु, ३३ संक्रमित

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ

सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ

सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ

रोग मौलिक हुन सक्छ र उपचार पनि

रोग मौलिक हुन सक्छ र उपचार पनि

ट्रेन्डिङ

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’
रेबिज फोबियाले तरंगित काठमाडौं

रेबिज फोबियाले तरंगित काठमाडौं
‘बुढ्यौली रोक्ने एन्टी-एजिङ सुई नेपालमा त्यति प्रयोग गरिँदैन, सिफारिस पनि गर्दैनौं’

‘बुढ्यौली रोक्ने एन्टी-एजिङ सुई नेपालमा त्यति प्रयोग गरिँदैन, सिफारिस पनि गर्दैनौं’
कुष्ठरोगीको आत्मसम्मान बढाउने जंगबहादुरको त्यो कदम

कुष्ठरोगीको आत्मसम्मान बढाउने जंगबहादुरको त्यो कदम
युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?

युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?
चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?

चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?

वेबस्टोरिज

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

फिचर

सबै
कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

डा. सचिनकुमार यादव

डा. सचिनकुमार यादव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ
स्वास्थ्य समाचार

अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ
सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ
स्वास्थ्य समाचार

सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ

रोग मौलिक हुन सक्छ र उपचार पनि
स्वास्थ्य समाचार

रोग मौलिक हुन सक्छ र उपचार पनि

हाई लिबिडो : यौन उत्तेजना अत्यधिक हुने एक स्वास्थ्य समस्या
यौन तथा प्रजनन रोग

हाई लिबिडो : यौन उत्तेजना अत्यधिक हुने एक स्वास्थ्य समस्या

डा. ऋत पौडेल

डा. ऋत पौडेल मनोचिकित्सक तथा यौनविद्