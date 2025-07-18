+
English edition
नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा रोजगारदाता मुलुकले लिनुपर्छ : स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

२०८२ साउन २८ गते १५:४८

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा रोजगारदाता मुलुकले लिनुपर्छ : स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्वास्थ्योपचार जिम्मा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताले लिनुपर्ने बताए।
  • पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धित देशका रोजगारदाताले गर्नुपर्ने विषय डब्लुएचओमा उठाउने जानकारी दिए ।

२८ साउन, काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्वास्थ्योपचारको जिम्मा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताले लिनुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, युवा समितिले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रमको उद्‍घाटन गर्दै उनले यस्ता धारणा राखेका हुन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्लुएचओ) मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धित देशका रोजगारदाताले गर्नुपर्ने विषय उठाएको मन्त्री पौडेलले स्मरण गरे। डब्लुएचओको आगामी सभामा नेपालले यो विषय प्रस्ताव गर्ने उनले जानकारी दिए ।

साढे १३ हजारले डयालसिस गर्दा ८ हजार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक हुने गरेको उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले बिगतको तुलनामा नागरिकको स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको तर राज्यले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । स्वास्थ्य बीमामा २९ अर्ब आवश्यक रहे पनि सरकारले १० अर्ब मात्र छुट्याइएको भन्दै योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विचार राखे ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले रक्तदान केवल समाजप्रतिको जिम्मेवारी मात्र नभई जीवन बचाउने महान कार्य भएको बताइ । यस्ता समाजिक कार्यमा युवाहरू सधैँ अग्रसर हुनुपर्ने धारणा कुँवरले राखे ।

कार्यक्रममा ५० जना भन्दा बढीले रक्तदान गरे ।

रक्तदान कार्यक्रम नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय युवा समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र सुनारको अध्यक्षतामा भएको थियो । युवा समितिले देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि मनाएको सुनारले जानकारी दिए ।

रक्तदान
अनलाइनखबर
