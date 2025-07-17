कालीमाटी-बल्खु सडकका अवैध संरचनामा महानगरले चलायो डोजर (तस्वीरहरू)

२९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कालीमाटी क्षेत्रमा बग्ने खोलामाथि बनेका अवैध संरचना हटाएको छ ।
महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोलीले कालीमाटी क्षेत्रमा बग्ने खोलामाथि बनेका अवैध संरचना र पक्की पुल समेत डोजर तथा ब्रेकर प्रयोग गरेर भत्काएको हो ।
कालीमाटीबाट बल्खुतर्फ जाने सडकको दायाँबायाँ एक सय मीटरभित्र पर्ने अवैध संरचना भत्काइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर प्रहरीले बिहीबार बिहान ११ बजेबाट सुरु गरेको अवैध संरचना हटाउने कार्य जारी छ ।
