+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्र छिटो सक्न निर्देशन

आयोजना निर्देशक अर्यालले टुकुचा प्रशोधन केन्द्र निर्माण म्याद करिब १५ महिना रहेको भन्दै समयमै काम सक्ने गरी आफूहरू अघि बढेको बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १४:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरी समयमै काम सक्ने गरी निर्देशन दिए।
  • सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले टुकुचाखोला ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ।
  • ठेकेदार कम्पनीसँग २२ जेठ २०८२ सम्म सञ्चालन र मर्मत गर्ने सम्झौता गरिएको छ र म्याद थप गरिएको छ।

२ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्र  स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । त्यस क्रममा अहिले भइरहेको कामको जानकारी लिँदै समयमै निर्माण सक्ने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहत अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति मातहत प्रशोधन केन्द्रको काम भइरहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण कार्य जारी रहेको काठमाडौंतर्फ निर्माणस्थल र प्रस्तावित ललितपुर क्षेत्रको पनि अवलोकन गरे । प्रशोधन केन्द्रको अवलोकनपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले कामको गति बढाउनुपर्ने बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै उपप्रधानमन्त्री सिंहले बागमतीमा सफा पानी बगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भइरहेका काममा चासो राखिरहेका छन् ।

आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले टुकुचामा भइरहेको कामको अवस्था र आयोजनामा देखिएको समस्याबारे उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई जानकारी गराएका थिए ।

‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूले निर्माणस्थल अवलोकन गर्नुभयो । अहिले भइरहेको कामको प्रगतिबारे आयोजनाका तर्फबाट जानकारी गराएका छौं ,’ अर्यालले भने, ‘मन्त्रीज्यूले छिटो काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौं र ललितपुर दुवैतर्फ बाढीबाट क्षति नहुने गरी काम गर्न पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’

निर्देशक अर्यालले टुकुचा प्रशोधन केन्द्र निर्माण म्याद करिब १५ महिना रहेको भन्दै समयमै काम सक्ने गरी आफूहरू अघि बढेको बताए ।

२०७५ सालमा सरकारले टुकुचा खोलाबाट बग्ने फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने गरी टुकुचा क्षेत्रमै प्रशोधन प्लान्ट बनाउने निर्णय गरेपछि काम सुरु भएको थियो । टुकुचा खोलाको पानी सफा गरी बागमतीमा पठाउन सके त्यसबाट बागमती सफा गर्न र बागमतीलाई शुद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।

सम्झौता अनुसार टुकुचा खोला ढल प्रशोधन केन्द्रले १ सय ७० लाख प्रतिसेकेन्ड पानी सफा गर्न सक्छ । यसबाट सुक्खा याममा समेत टुकुचा खोला सफा हुने र दुर्गन्ध नआउने समितिले जनाएको छ ।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग २३ जेठ २०७९ मा ३ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीसँग बागमतीले २२ जेठ २०८२ सम्म टुकुचाखोला ढल प्रशोधन गर्न निर्माण, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौता अनुसार पाँच वर्षको सञ्चालन र मर्मत अवधिपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको काम पनि  नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।

टुकुचा पानी प्रशोधन केन्द्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुशासन र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री

सुशासन र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती विधेयकमा समेट्नुपर्छ : सांसद भट्टराई

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती विधेयकमा समेट्नुपर्छ : सांसद भट्टराई
उपप्रधानमन्त्री सिंह र सहरी विकास सचिव सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

उपप्रधानमन्त्री सिंह र सहरी विकास सचिव सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
सहकारी प्राधिकरणले पायो पूर्णता, सदस्यमा महेश खनाल नियुक्त

सहकारी प्राधिकरणले पायो पूर्णता, सदस्यमा महेश खनाल नियुक्त
डिसेम्बरमा आम चुनाव गराउने म्यानमारको सैनिक सरकारको घोषणा

डिसेम्बरमा आम चुनाव गराउने म्यानमारको सैनिक सरकारको घोषणा
शिक्षा समिति सभापतिलाई विद्यार्थीको ज्ञापन : खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुनुपर्छ

शिक्षा समिति सभापतिलाई विद्यार्थीको ज्ञापन : खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुनुपर्छ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित