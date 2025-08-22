+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मिल्कशेक फर डेविड लिञ्च

लिञ्चलाई सानैदेखि कफी र गुलियो खाने बानी परेको थियो । उनलाई आफ्नो रचनात्मकतालाई सजिलो र प्राकृतिक तरिकाले चलायमान राख्न कुनै राम्रो र शान्त ठाउँ चाहिएको थियो ।

0Comments
Shares
ऋतेश ऋतेश
२०८२ भदौ ७ गते १२:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डेभिड लिञ्चले १९८० को दशकमा सात वर्षसम्म हरेक दिन 'बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ'मा मिल्कशेक पिउँदै रचनात्मक काम गर्थे।
  • उनको पहिलो फिल्म 'इरेजरहेड' सन् १९७७ मा रिलिज भएको थियो र यसले उनलाई अमेरिकी स्वतन्त्र सिनेमामा परिचित गरायो।
  • डेभिड लिञ्चको निधन सन् २०२५ जनवरी १५ मा भयो र उनको सम्झनामा प्रशंसकहरूले 'बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ'मा श्रद्धाञ्जलि स्थल बनाएका थिए।

जागिरको मेरो पहिलो दिन थियो, ‘बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ’मा । प्रतिघण्टाको साढे दुई डलर तोकिएको थियो । बिहान कलेज सकेर ठ्याक्कै १२ बजे म हाजिर लगाउन पुगेको थिएँ । वेटरको अनुभव पहिले पनि भएको हुँदा त्यति गाह्रो थिएन ।

सायद पहिलो दिन भएर पनि हुनुपर्छ, मलाई एक घण्टा पनि एकदिन जस्तो लामो लागिरहेको थियो । समय कछुवाभन्दा ढिला गतिमा घिस्रिरहेको थियो । पृष्ठभूमिमा मधुर संगीत बजिरहेको थियो । हरेक उमेर समूहका ग्राहकहरू आउने-जाने गरिरहेका थिए । म उनीहरूलाई खाना र मुस्कान सर्भ गर्थेँ, टेबल-भुइँ क्लिन गर्थेँ । व्यस्त थिएँ ।

घडीले साढे दुई बजाएको थियो, मेरा आँखा ढोकामा अडिनु र ढोका खुल्नु एकैपटक भए । मैले सुनौलो रङको कपाल, लामो नाक, ख्याउटे अनुहार भएको एउटा अग्लो खिरिलो कायालाई भित्र पस्दै गरेको देखेँ । उनलाई मुस्कान दिएर स्वागत गरेँ । मेरो मुस्कानलाई बेवास्ता गर्दै उनी एउटा कुर्सीमा गएर चुपचाप बसे।

मेनु लिएर उनको टेबुलमा गएँ, उनी नोटबुक निकालेर त्यसमा घोत्लिन थालिसकेका थिए । मतिर नफर्किकनै उनले आफ्नो मुख चलाए, ‘एज युजुअल..’

मैले बुझिनँ । मलाई उनको एकाग्रता भङ्ग गर्न मन लागेन । त्यहाँबाट काउन्टरतिर लागेर अर्को वेटरलाई उनको कुरा बताएँ, उसले मुसुक्क हाँस्दै बार-काउन्टरमा अर्डर दियो, ‘मिल्कशेक…. चक्लेट मिल्कशेक !’

सुनौलो कपाल भएका ती व्यक्ति यहाँ सधैँ आउँछन्, यही समयमा आउँछन् र जहिल्यै मेल्कशेक अर्डर गर्छन् भनेर मैले अर्को वेटरबाट थाहा पाएँ । ऊबाट मैले ती व्यक्तिको नाम पनि पाएँ ‘डेविड लिञ्च !’

यसरी मैले पहिलोपल्ट ‘डेविड लिञ्च’लाई देखेको-भेटेको थिएँ ।

१९८० को दशकमा लगातार सात वर्षसम्म डेविड लिञ्च हरेकदिन ‘बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ’ धाइरहे । उनी त्यहाँ जहिल्यै मिल्कशेक अर्डर गर्थे, कहिलेकाहीँ कफी, डोनट्स, पेस्ट्री, बर्गर पनि लिन्थे ।

नोटबुकमा घोत्लिरहन्थे । नोटबुक नभएका बेला न्याप्किनमा केही न केही लेखेर, कोरेर बसिरहन्थे । उनी हरेकदिन दिउँसो ठिक २:३० बजे त्यहाँ पुग्ने गर्थे । उनका अनुसार त्यो समयमा त्यति भीडभाड नहुने हुँदा मिल्कशेक राम्रो बन्ने गर्छ । उनले एक अन्तर्वार्तामा आफूले सात वर्षको अवधिमा लगभग २५०० गिलासभन्दा बढी मिल्कशेक खाएको बताएका थिए ।

१९७० को दशकको मध्यतिर लिञ्च उक्त रेस्टुराँमा जान सुरू गरेका थिए, त्यो समयमा उनी आफ्नो पहिलो फिल्म ‘इरेजरहेड’ निर्माणमा व्यस्त थिए । त्यो उनको करियरको सुरूवाती चरण थियो । उनी उक्त रेस्टुराँमा आफ्ना विचारहरूलाई आकार दिन र शान्त समय बिताउन जान्थे ।

लिञ्च त्यो बेला लस एन्जलसमा बस्थे । उनको घर र ‘बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ’को दूरी गाडीमा करिब दशदेखि पन्ध्र मिनेटको थियो । उनले सो स्थानलाई खानाको निमित्त मात्र नभई आफ्ना रचनात्मक सोच र कार्यको हिस्सा पनि बनाएका थिए । उनी प्राय: हरेक अन्तर्वार्तामा ‘बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ’मा आफ्ना अनुभवका किस्साहरू सुनाउने गर्थे ।

लिञ्चले त्यहाँ धेरै समय खर्च गर्नुको मुख्य कारण त्यहाँको वातावरण र सिर्जनात्मक प्रेरणा पनि थियो । उनलाई बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँको रेट्रो-डाइनर शैली र १९५० को दशकको अमेरिकाना माहोलले आकर्षित गरेको थियो । त्यहाँ गएर समय व्यतीत गर्न उनको रचनात्मक जीवनशैली र व्यक्तित्वको अनौठो पाटो बनिसकेको थियो । त्यस कार्यलाई आफ्नो रचनात्मक सोचलाई स्थिर र अनुशासित राख्ने माध्यमको रूपमा लिने गर्थे ।

उनले कतै भनेका थिए, ‘चकलेट मिल्कशेक पिउनु भनेको ध्यान गरेजस्तै हो । यसले मान्छेको कल्पनाशक्तिलाई बल दिने गर्छ । थोरै हाँस्यास्पद लाग्न सक्छ, तर मेरा लागि भने यसले यसरी नै काम गरेको छ ।’

चकलेट र दूधको संयोजनले मस्तिष्कमा डोपामाइनको स्तर बढाउने काम गर्छ, जसले हामीलाई खुसी महसुस गराउँछ । त्यसैले पनि मिल्कशेक दैनिक पिउने  बानीले उनको मस्तिष्कलाई स्थिर र अनुशासित बनाएको थियो । उनका अनुसार त्यो बानीले उनलाई एक प्रकारको मेडिटेटिभ स्टेटमा पुर्‍याउने गर्थ्यो ।

लिञ्चलाई सानैदेखि कफी र गुलियो खाने बानी परेको थियो । उनलाई आफ्नो रचनात्मकतालाई सजिलो र प्राकृतिक तरिकाले चलायमान राख्न कुनै राम्रो र शान्त ठाउँ चाहिएको थियो । त्यही क्रममा, उनले उक्त रेस्टुराँ पत्ता लगाएका थिए । उनी त्यहाँ आफ्नो फिल्मको प्रोडक्सन तथा लेखनका कामहरू गर्थे । मिल्कशेक पिउँदै आफ्नो नोटबुक निकाल्थे र नयाँ कथाका आइडियाहरू टिप्थे । उनले आफ्ना धेरै फिल्मका स्क्रिप्ट त्यही समयमा त्यही स्थानमा जन्माएका थिए ।

९० को दशकतिर लिञ्च व्यस्त हुन थाले, उनको व्यस्त जीवनशैलीका कारण बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ गएर मिल्कशेक खाने त्यो सिलसिला रोकिन पुग्यो । रचनात्मक प्रक्रियाहरूमा साना तथा साधारण खुसीहरूले पनि कति ठूलो र असरदार प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उनको त्यो अनौठो बानीले देखाउँछ ।

लिञ्चले त्यस रेस्टुराँका कर्मचारीहरूसँग पनि विशेष सम्झना छोडेका छन् । उनी त्यहाँ सधैं शान्त र एकाग्र भएर काम गर्थे । कर्मचारीहरूले उनलाई एकदमै शान्त, सरल र नियमित ग्राहकका रूपमा चिनेका थिए । उनीहरूले लिञ्चलाई ‘सधैं सोचमग्न देखिने’ मान्छेका रूपमा वर्णन गर्थे, त्यो बाहेक उनलाई ‘लेख्ने मान्छे’ अथवा ‘रचनात्मक व्यक्तित्व’का रूपमा चिन्ने गर्थे । उनको उपस्थितिले रेस्टुराँमा अरू ग्राहकभन्दा फरक अनुभव दिन्थ्यो, किनभने उनी आफ्नो नोटबुकमा केही लेख्न, स्केच गर्न वा गहिरो सोचमा डुब्दै बस्ने गर्थे । उनी आफ्नो बिलको सानो भाग टिप्स स्वरूप कर्मचारीहरूलाई दिने गर्थे, उनीहरूसँग सधैं शिष्टतापूर्वक व्यवहार गर्ने गर्थे ।

उनी त्यस रेस्टुराँमा बिताएका समयलाई आफ्नो जीवनको विशेष हिस्सा मान्थे ।

‘डेभिड कीथ लिञ्च’को जन्म २० जनवरी १९४६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसुला, मोन्टानामा भएको थियो । उनका बुबा ‘डोनाल्ड वॉल्टन लिञ्च’ अमेरिकी कृषि विभागमा रिसर्चर थिए भने आमा ‘एडविना’ एक शिक्षक  थिइन् । बुबाको पेशाका कारण लिञ्चको बाल्यकाल विभिन्न राज्यहरूमा यताबाट उता सर्दै बित्यो । त्यसले उनलाई बाल्यकालमै विभिन्न ठाउँका परिवेश तथा मान्छेहरूसँग परिचित गराउने काम गर्यो ।

लिञ्च कलात्मक झुकावसहित हुर्किए । उनी सानैदेखि चित्र बनाउन, रङ पोत्न तथा असामान्य आकृतिहरू कल्पना गर्न मन पराउँथे । किशोर अवस्थामा आउँदासम्म कला र चित्रकला उनको जीवनको मुख्य लक्ष्य बनिसकेको थियो । परिणामस्वरूप: उनी फिलाडेल्फियाको ‘पेन्सल्भेनिया एकेडेमी अफ द फाइन आर्ट्स’मा भर्ना भए, त्यहाँ चित्रकलाको गहिरोसँग अध्ययन गरे ।

अध्ययनकै क्रममा उनलाई सिनेमाप्रतिआकर्षण बढ्दै जान थाल्यो । उनले सोचे, ‘फिल्महरू स्थिर हुन्छन्, तर म चाहन्छु, मेरा फिल्महरू हल्लिउन्, सास फेरून्, आवाज निकालून् ।’ त्यही विचारबाट डोरिँदै उनी सर्ट फिल्म बनाउन कस्सिए ।

सन् १९६७ मा उनले आफ्नो पहिलो सर्ट फिल्म ‘सिक्स मेन गेटिङ सिक’ बनाएका थिए; त्यो फिल्म वास्तवमा एक ‘एनिमेटेड पेन्टिङ’ थियो, जसमा रङ, ध्वनि र आकृतिहरूलाई मिसाएर एउटा विचित्रको दृश्यात्मक अनुभव दिन खोजिएको थियो । त्यसलाई उनले आफ्नो कला एकेडेमीमा प्रदर्शन गर्दा धेरैले आश्चर्यचकित भएर हेरेका थिए ।

त्यसपछि उनले ‘दि एल्फाबेट’ (१९६८) र ‘दि ग्रान्डमदर’ (१९७०) जस्ता छोटा तर, प्रयोगात्मक फिल्म बनाए, जसले उनलाई स्वतन्त्र फिल्म समुदायमा परिचित गरायो । ती फिल्ममा लिञ्चले स्वप्निल दृश्य, विचित्र ध्वनि, असहज पात्र र अवचेतन मनको भयलाई चित्रण गर्ने काम गरेका थिए, जुन पछि गएर उनका अरू फिल्महरूको आधार बन्न पुगे । उनले सामान्य वस्तुहरूलाई पनि अस्वाभाविक तरिकाले देखाउने शैली अपनाउँथे, त्यसैले उनी आफ्ना अधिकांश फिल्महरूलाई अजीब, डरलाग्दो रूपमा प्रस्तुत गर्थे ।

फिलाडेल्फियामा बस्दाको कठिन जीवन, अपराध–भरिएको वातावरण र गरिब बस्तीमा भोगेका अनुभवहरूले पनि उनको कलामा गहिरो प्रभाव पर्दै गयो । उनी आफैंले भनेका थिए, ‘फिलाडेल्फिया मेरा लागि अन्धकारको स्कुल थियो । त्यहाँ मैले डर, हिंसा र निराशालाई देखेँ, जुन सबै मेरो काममा देख्न सकिन्छ ।’

अन्तत: आफ्ना अनुभव र सर्ट फिल्महरूको अभ्यासले उनलाई पहिलो फिचर फिल्म ‘इरेजरहेड’ (१९७७) बनाउन प्रेरणा मिल्यो । उनलाई त्यो फिल्म बनाउन ५ वर्ष लागेको थियो । ‘इरेजरहेड’ले लिञ्चलाई अमेरिकी स्वतन्त्र सिनेमामा एउटा अद्वितीय आवाजका रूपमा चिनायो ।

लिञ्चलाई सिनेमा इतिहासका महान तथा प्रभावशाली निर्देशकहरूमध्ये एक मानिन्छ । तर, उनले आफ्नो कलात्मक जीवनको यात्रा भने चित्रकलाबाट सुरू गरेका थिए । फिल्म बनाउनुअघि नै उनले आफ्नो पहिचानलाई चित्र, मूर्ति र दृश्यकलाबाट खोजिरहेका थिए ।

‘इरेजरहेड’को अँध्यारो वायुमण्डल, ‘ब्लु भेल्भेट’को प्रतीकात्मकता, ‘इनल्याण्ड एम्पायर’को प्रयोगात्मक शैली, ती सबैमा उनको चित्रशैलीको गहिरो प्रभाव देखिन्छ । उनले कतै भनेका पनि थिए, ‘मेरो लागि सिनेमा भनेको ध्वनि र गतिशीलतासहितको चित्रकला हो ।’

‘इरेजरहेड’पछि लिञ्चले आफ्नो कला र सिनेमा यात्रामा अझ साहसी रूपमा कदम चाल्न थाले । उनले सिनेमा निर्माणमा मात्र नभई चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, कार्टुन, एनीमेसन, फर्निचर डिजाइन र संगीतजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि आफ्नो प्रतिभा देखाए ।

‘द एलिफेन्ट म्यान’ (१९८०) ले उनलाई आलोचनात्मक प्रशंसा दिलायो । ‘जोसेफ मेरिक’को जीवनमा आधारित ‘द एलिफेन्ट म्यान’ले मानवता, करूणा, सामाजिक भेदभाव र असमानताका विषयलाई उजागर गरेको छ । उक्त फिल्म लिञ्चको पहिलो ठूलो बजेट बायोग्राफिकल फिल्म थियो ।

उनले ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट सिनेमाटोग्राफी प्रयोग गरेर पुरानो लन्डनको वातावरण, जोसेफ मेरिकको मनोदशा, गहिरो संवेदनशीलता तथा मानवीय भावनालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । यस फिल्मबाट लिञ्च उत्कृष्ट निर्देशकका लागि ओस्कारमा मनोनित भएका थिए । फिल्म कुल आठवटा विधामा मनोनयनमा परेको थियो । ‘द एलिफेन्ट म्यान’ले लिञ्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति मात्र नभएर सुरूवाती कालमा व्यावसायिक सफलता पनि दिलाएको थियो । यो फिल्म हेरेर म रोएको थिएँ ।

म उनको अर्को फिल्म हेरेर पनि रोएको थिएँ, ‘द स्ट्रेट स्टोरी’ ।

‘द स्ट्रेट स्टोरी’ उनका अन्य फिल्मको तुलनामा निकै सरल छ । फिल्मको कथा ‘एल्भिन स्ट्रेट’ नामक वृद्ध व्यक्तिको जीवनमा आधारित छ । एल्भिन लामो समयदेखि आफूबाट अलग भएको भाइलाई भेट्न अमेरिकाको आयोवा र विस्कन्सिन राज्यसम्म ट्याक्टरमा यात्रा गर्छन् । त्यो यात्रा केवल दूरी नाप्नका लागि मात्र नभई जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध र सम्झनाको खोजीको यात्रा हो।

फिल्मले वृद्धावस्था, पारिवारिक सम्बन्ध र माफीको महत्वलाई शान्त, सरल र मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । यो फिल्म लिञ्चको सपना र डरको विचित्र संसारभन्दा बिलकुल विपरीत, वास्तविक जीवन र सरल मानव कथामा केन्द्रित छ ।  यसरी अतियथार्थवादी तथा प्रयोगात्मक शैलीका फिल्म बनाउने लिञ्चलाई यी फिल्महरूबाट सिर्जनात्मक तथा संवेदनशील निर्देशकको रूपमा पनि स्थापित गर्यो ।

‘फ्रैंक हर्बर्ट’को उपन्यासमा आधारित सन् १९८४ मा आएको उनको ठूलो बजेटको साइ-फाइ फिल्म ‘डुन’ भने असफल भएको थियो । त्यसको असफलताले उनलाई ठूलो मानसिक तनाव, निराशा र भावनात्मक दबाबमा पारेको थियो ।

उनले आफ्नो रचनात्मक दृष्टिकोण अनुसार फिल्म बनाउँन खोज्दा, स्टुडियोले उनलाई पटक-पटक हस्तक्षेप गरेको थियो । पटकथामा भएको परिवर्तन र केही दृश्य काटिनुले फिल्मको कथा अस्पष्ट र अव्यवस्थित बन्न पुगेको थियो । त्यसैले उनलाई उपन्यासको जटिल संसार र पात्रहरूलाई २ घण्टा १७ मिनेटमा समेट्न धेरै नै गाह्रो भएको थियो ।

लिञ्चले ‘डुन’लाई जीवनकै ठूलो अवसर मानेका थिए; एउटा विशाल स्टुडियो फिल्म, ठूलो बजेट, साइ-फाइ क्लासिक उपन्यासमा आधारित । तर, फिल्म व्यावसायिक तथा आलोचनात्मक दुवै हिसाबले असफल रह्यो । यसरी उनलाई उक्त फिल्मले कलाकारिताको दृष्टिकोणबाट चुनौती दिएको थियो, तर त्यो उनका लागि सिर्जनात्मक मार्गमा एउटा महत्वपूर्ण अनुभव मात्र बन्न पुग्यो । त्यस अनुभवले उनलाई ठूला स्टुडियोबाट टाढा रहेर फेरि स्वतन्त्र र व्यक्तिगत फिल्मतर्फ फर्किन प्रेरित गर्‍यो ।

त्यसपछि उनले सानो शहरको सतहमूनि लुकेका हिंसा, यौन विकृति र भयलाई लिएर ‘ब्लु भेल्भेट’(१९८६) बनाए । फिल्मलाई आलोचकहरूले ‘अमेरिकन सबर्बियाको अँध्यारो अनुहार’ भनेर व्याख्या पनि गरे । त्यस फिल्मले उनलाई पुन: स्वतन्त्र, साहसी र अमेरिकी सिनेमाको अत्यन्त मौलिक आवाजका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

‘ब्लु भेल्भेट’बाट लिञ्च पुन: दोस्रोपटक ओस्कारमा उत्कृष्ट निर्देशकका लागि मनोनित भए । उनलाई प्राय: कल्ट फिल्ममेकर भनेर मात्रै चिनिन्थ्यो, तर ‘ब्लु भेल्भेट’पछि आलोचक, फिल्मविद् तथा ठूला र प्रतिष्ठित अवार्ड संस्थाहरूबाट पाएको प्रशंसाले उनलाई मुलधार सिनेमाको संसारमा पनि फरक कोणबाट हेर्न थालियो ।

उनले ‘डुन’बाट पाएको निराशालाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेर अमेरिकन सिनेमामा एउटा नयाँ तर सशक्त अध्याय थपे । यसरी ‘ब्लु भेल्भेट’ले लिञ्चलाई हराएको विश्वास फर्काइदियो ।

त्यसपछि उनी मार्क फ्रस्टसँग मिलेर टिभि सिरिज ‘ट्विन पीक्स’(१९९०–९१) लिएर आए, जसले नब्बेको दशकको सुरूवातमै सांस्कृतिक क्रान्ति लिएर आयो । सिरिज पाँचवटा विधामा एम्मी अवार्डमा मोनिनित समेत भएको थियो । उक्त सिजिजले परम्परागत कथनशैलीलाई परिवर्तन गरिदिएको थियो, त्यसैले दर्शकमाझ त्यो सिरिज निकै लोकप्रिय भएको थियो । ‘द एक्स–फाइल्स’, ‘लस्ट’, ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’जस्ता चर्चित सिरिजहरूमा यसको प्रभाव स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । सन् २०१७ मा आएको ‘ट्विन पिक्स: द रिटर्न’ले त यसलाई अझ गहिरो कलात्मक स्तरमा पुर्याउने काम गर्यो ।

‘वाईल्ड एट हार्ट’ (१९९०) ले उनलाई विवादास्पद तर साहसी निर्देशकका रूपमा अझै स्थापित गर्‍यो । फिल्मले ‘क्यान फिल्म फेस्टिभल’मा ‘पाल्म ड’ओर’ जित्न सफल भएको थियो । सिरिजको रूपमा विकसित गर्ने योजना बनाए पनि ‘मुलहल्याण्ड ड्राइभ’(२००१) लाई उनले फिल्म बनाए, सो फिल्मबाट उनी तेस्रोपटक ओस्कारमा बेस्ट निर्देशकमा मनोनित भए । आलोचकहरूले यसलाई एक्काइसौँ शताब्दीको सर्वश्रेष्ठ फिल्ममध्ये एक मान्छन् ।

असफलता, विवाद, प्रयोग र साहस नै उनको यात्राको विशेषता थियो । पाँच दशकभन्दा लामो उल्लेखनीय करिअरको कारण उनलाई अकाडेमी अनररी अवार्डबाट सन् २०१९ मा सम्मानित गरिएको थियो । त्यस्तै सन् २००६ मा उनी भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा गोल्डेन लायनबाट सम्मानित भएका थिए ।

उनले युवा निर्देशक तथा कलाकारहरूलाई कल्पनाशीलता र प्रयोगात्मकताको महत्व राम्रोसँग बुझाएका छन् । उनको उपस्थितिले सिनेमा जगतमा नयाँ दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक शैली र कलात्मक स्वतन्त्रताको मार्ग खोलिदिएको थियो । उनका फिल्म, सिरिज, संगीत तथा अन्य कलाले आज पनि थुप्रै निर्देशक, कलाकार, दर्शक, प्रशंसकहरूलाई सपना र वास्तविकताको सीमामा पुर्याएर सोच्न प्रेरित गर्छन् ।

कठिनाइ, विवाद र आलोचनाबीच पनि उनले आफ्नो अद्वितीय शैलीलाई अन्तिमसम्म कायम राखिराखे, जसले उनलाई आज विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली र अद्वितीय फिल्ममेकरका रूपमा चिनाएको छ । उनले केवल फिल्ममा मात्र नभई समग्र कलात्मक संसारमा आफ्नो अद्वितीय छाप छोडेका छन् । उनको योगदान आज पनि आधुनिक कला, चलचित्र र सांस्कृतिक अध्ययनमा प्रेरणाको स्रोत बन्दै आइरहेको छ ।

उनलाई पछिल्लोपटक निर्देशक ‘स्टिभेन स्पिलबर्ग’को आत्मकथात्मक फिल्म ‘द फेबेलमन्स’मा देखिएको थियो ।

जीवनभर धूम्रपान गर्ने बानीले उनी ‘एम्फिसिमा’बाट ग्रस्त थिए । उनको स्वास्थ्यमा क्रमश: गिरावट आइरहेको थियो, त्यसैले उनी आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कन सक्दैनथे । दक्षिण क्यालिफोर्नियाका जङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण उनी आफ्नो घर छाड्न बाध्य भए, त्यसको केही समयमै सन् २०२५ जनवरी १५ मा उनको निधन भयो ।

उनको निधनपश्चात् अभिनेत्री ‘लोरा डर्न’ले डेभिड लिञ्चलाई ‘सबैभन्दा प्रिय साथी’ सम्बोधन गर्दै एउटा भावपूर्ण पत्र लेखेकी थिइन् । त्यो बेला मलाई पनि उनलाई एउटा पत्र लेख्न मन थियो, तर सकिनँ ।

भन्नेहरूले भन्छन्, निधनभन्दा केही समयअघि डेभिड लिञ्चलाई ‘बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ’मा आफ्ना साथीहरूसँग कफी र मिल्कशेकको मजा लिँदै समय बिताइरहेको अवस्थामा केहीले देखेका थिए । उनले सेतो शर्ट र कालो पाइन्ट लगाएका थिए, उनी रेस्टुराँका कर्मचारी तथा फ्यानहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए ।  स्वास्थ्य कमजोर भए पनि उनी आफ्नो दैनिक रूटिन, मिल्कशेक र लेखनमा संलग्न थिए ।

डेभिड लिञ्चको निधनले सबै कलाप्रेमीहरूलाई गहिरो शोकमा डुबाएको थियो । उनको निधनको खबर सुनेपछि, उनका प्रशंसकहरू ‘बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ’मा जम्मा भएका थिए । उनीहरूले रेस्टुराँको बाहिर डेभिड लिञ्चको सम्मान तथा सम्झनामा श्रद्धाञ्जलि स्थल बनाएका थिए । त्यहाँ उनको फोटो, फिल्मका तस्बिर, फूल, चित्रकला, चुरोटका प्याकेट, कफी कप, मिल्कशेक, चिया, उनका फिल्म तथा सिरिजमा प्रयोग भएका प्रप्सहरू, धन्यवादका पत्रहरू, नीला गुलाबहरू राखिएका थिए ।

ती सबै वस्तुहरू लिञ्चको अनौठो र भावनात्मक शैलीको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत थिए ।

म पनि ‘बब्स् बिग ब्वाई रेस्टुराँ’ पुगेको थिएँ, डेभिड लिञ्चलाई सम्झिदै; सुनौलो रङको कपाल, लामो नाक, ख्याउटे अनुहार भएको एउटा अग्लो खिरिलो कायालाई सम्झिँदै ।

त्यहाँबाट फर्किदा मैले पनि उनको फेभरेट चकलेट मिल्कशेक उनको नाममा चढाएर आएको थिएँ ।

सप्ताहान्त
मिल्कशेक फर डेविड लिञ्च

मिल्कशेक फर डेविड लिञ्च
लोक गीत संगीतको सांस्कृतिक पतन

लोक गीत संगीतको सांस्कृतिक पतन
म बबुरो जागिरे

म बबुरो जागिरे
नेपालको चलचित्र उद्योगबारे के भन्छन् दिपक, दयाहाङ र विपिन ?

नेपालको चलचित्र उद्योगबारे के भन्छन् दिपक, दयाहाङ र विपिन ?
मेरो शिरमा आमाको हात छैन

मेरो शिरमा आमाको हात छैन
विष्णु माझीको तीज गीत ‘म त नराउरी’ : सामाजिक यथार्थको चित्रण

विष्णु माझीको तीज गीत ‘म त नराउरी’ : सामाजिक यथार्थको चित्रण
अनि त्रिशूली सुक्यो

अनि त्रिशूली सुक्यो
सुहागरात

सुहागरात
‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’

‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’
‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा

‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा
धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता

धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता
‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’

‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’
डेविड लिञ्च मिल्कशेक
लेखक
ऋतेश

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित