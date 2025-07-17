भियतनामकी उपराष्ट्रपति सुआनसँग परराष्ट्रमन्त्री राणाको भेटवार्ता

७ भदौ, काठमाडौं । आजबाट नेपाल भ्रमणमा आएकी समाजवादी गणतन्त्र भियतनामकी उपराष्ट्रपति भो थि आन सुआन र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि उनी शनिबार काठमाडौं आइपुगेकी हुन् ।
लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री राणासँग मन्त्रालयमा औपचारिक भेटवार्ता भएको हो ।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा आएकी उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री राणालगायतका अधिकारीहरू स्वागतका लागि पुगेका थिए ।
भियतनामकोतर्फबाट यो पहिलो उच्चस्तरीय नेपाल भरमण हो ।
उपराष्ट्रपति सुआनले ९ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4