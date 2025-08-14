वीरगञ्जमा हैजा प्रकोप : संक्रमित संख्या १०० नाघ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वीरगञ्जमा हैजा संक्रमितको संख्या ११४ पुगेको छ ।
- वीरगञ्जका १६ वटा अस्पतालमा २०६ जना झाडापखला र हैजाका बिरामी उपचाररत छन्।
- नारायणी अस्पतालमा ४३, तराई अस्पतालमा ३८ र नेसनल मेडिकल कलेजमा १५ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
१० भदौ, काठमाडौं । वीरगञ्जमा हैजा संक्रमितको संख्या एक सय नाघेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हैजा संक्रमितको संख्या ११४ पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार आईसीयूमा ३१, एचडीसीयूमा ६ र वार्डमा १६९ जना झाडापखला र हैजाका बिरामी उपचाररत छन् ।
शुक्रबार यता विभिन्न अस्पतालमा ३९० जना झाडापखला र हैजाका बिरामी भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १८४ जना झाडापखला र हैजाका बिरामी उपचारपछि अस्पतालहरूबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
वीरगञ्जका विभिन्न १६ वटा अस्पतालमा २०६ जना झाडापखला र हैजाका बिरामी उपचाररत रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार आरडीटी परीक्षणमा नारायणी अस्पतालमा ४३, तराई अस्पतालमा ३८, नेसनल मेडिकल कलेजमा १५ जना झाडापखलाका बिरामीमा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यसैगरी भवानी अस्पताल, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र मंगलम प्याथोलोजिमा गरिएको आरडीटी परीक्षणमा समान ३/३ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी अली अर्थो अस्पताल र एड्भान्स सेन्ट्रल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा समान २/२ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी नारायणी सेन्ट्रल हस्पिटल, नेपाल इन्डो हस्पिटल, नीलकण्ठ हस्पिटल, नेपाल मेडिसिटी वयोद्या हस्पिटल र सर्वोत्तम हस्पिटलमा गरिएको आरडीटी परीक्षणमा समान १/१ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षण गरेका बिरामीका नमुनाहरूमा हैजा पुष्टि भएको छ । प्रयोगशालाका प्रमुख डा. रञ्जन भट्टका अनुसार कुल १० नमुनामध्ये ८ नमुनामा हैजा पुष्टि भएको हो । बाँकी २ नुमनाको रिपोर्ट भोलि आउनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4