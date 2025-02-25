ग्लोबल रिच फुटसलको उपाधि सेन्ट जेभियर्सलाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ भदौ, काठमाडौं । ग्लोबल रिचले आफ्नो सातौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तर विद्यालय ए लेभल फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि सेन्ट जेभियर्स कलेजले जितेको छ ।
धुकु फुटसलमा शनिबार सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनलमा सेन्ट जेभियस्र्ले प्रिमियर इन्टरनेशनल आईबी कन्टिन्युम स्कूलर्ला पेनाल्टी शुटआउटमा ४–३ गोल अन्तरले पराजित गर्यो ।
निर्धारित ४० मिनेटको खेल १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय टाइब्रेकरबाट लिइएको थियो । प्रतियोगितामा उपत्यकाका १६ कलेजको सहभागिता थियो ।
ग्लोबल रिचले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो ।
प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी विजेता सेन्ट जेभिर्यस्का आदित्य गैरे भए । त्यस्तै सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि उपविजेता प्रिमियमका श्यामिर श्रेष्ठ, उत्कृष्ट गोलरक्षक पनि प्रिमियमकै रिलिश न्यौपाने घोषित हुँदा सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षक सेन्ट जेभियस्र्का वेदान्त सिंह ठकुरी भए ।
फाइनल खेलको म्यान अफ दी म्याच सेन्ट जेभियस्र्का सन्जोग राई घोषित भए । रातो बंगला स्कूलले फेयर प्ले अवार्ड जित्यो । प्रतियोगितालाई अष्ट्रेलियाका युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नी, बैंकक युनिभर्सिटी, कर्टिन युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ क्यानबेरा, म्याक्वेर युनिभर्सिटी र अष्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीको सहप्रयोजन गरेको थियो ।
विजेतालाई नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी फर्वाड रेखा पौडेलले पुरस्कार वितरण गरेकी थिइन् । समापन कार्यक्रममा ग्लोबल रिचका प्रतिनिधिले विद्यार्थीहरुले देखाएको ऊर्जा र फुटसल प्रेमका कारण आगामी दिनमा पनि प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
खेल केवल प्रतियोगिता जित्नका लागि मात्र नभइ व्यक्तित्व विकास र सामूहिक भावना वृद्धि गर्ने माध्यम पनि भएकाले प्रतियोगिता आगामी दिनमा अझ बृहत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
