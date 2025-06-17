सशस्त्रकी कुस्ती खेलाडी मृत भेटिइन्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सशस्त्र प्रहरी बलकी २४ वर्षीया कुस्ती खेलाडी भावना चन्द झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी छन्।
- भावना चन्द बैतडीको पंचेश्वर गाउँपालिका–३ घर भएकी हुन् र नागार्जुन नगरपालिका–४ सितापाइलास्थित कुमारी टोलमा मृत भेटिएकी हुन्।
- सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले भावना चन्द कुस्ती खेलाडी रहेको जानकारी दिनुभएको छ।
१५ भदौ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलकी कुस्ती खेलाडी (सशस्त्र जवान) मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन् ।
मृत भेटिनेमा खेलकुद शिक्षालय हल्चोकमा कार्यरत २४ वर्षीया जवान भावना चन्द छिन् । उनी कुस्ती खेलाडी रहेको सशस्त्रका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए ।
बैतडीको पंचेश्वर गाउँपालिका–३ घर भएकी चन्द नागार्जुन नगरपालिका–४ सितापाइलास्थित कुमारी टोलमा आफ्नै कोठामा झुण्डिएको मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4