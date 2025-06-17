+
सशस्त्रकी कुस्ती खेलाडी मृत भेटिइन्

२०८२ भदौ १५ गते १८:१९

  • सशस्त्र प्रहरी बलकी २४ वर्षीया कुस्ती खेलाडी भावना चन्द झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी छन्।
  • भावना चन्द बैतडीको पंचेश्वर गाउँपालिका–३ घर भएकी हुन् र नागार्जुन नगरपालिका–४ सितापाइलास्थित कुमारी टोलमा मृत भेटिएकी हुन्।
  • सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले भावना चन्द कुस्ती खेलाडी रहेको जानकारी दिनुभएको छ।

१५ भदौ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलकी कुस्ती खेलाडी (सशस्त्र जवान) मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन् ।

मृत भेटिनेमा खेलकुद शिक्षालय हल्चोकमा कार्यरत २४ वर्षीया जवान भावना चन्द छिन् । उनी कुस्ती खेलाडी रहेको सशस्त्रका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए ।

बैतडीको पंचेश्वर गाउँपालिका–३ घर भएकी चन्द नागार्जुन नगरपालिका–४ सितापाइलास्थित कुमारी टोलमा आफ्नै कोठामा झुण्डिएको मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी
