नेपाल र बंगलादेशबीचको रग्बी सिरिज दशरथ रंगशालमा हुने

१५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल रग्बी संघको आयोजनामा नेपाल र बंगलादेशबीच अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी सिरिज भदौ अन्तिम साता हुने भएको छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीचको रग्बी सिरिजका खेलहरु त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालमा दुई दिन सञ्चालन हुने संघले जनाएको छ ।
संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ३० र ३१ गते खेल हुने जानकारी दिएको हो ।
सिरिजमा रग्बी सेभेन्सका २ तथा फिफ्टिन्समा १ खेल हुने रग्बी संघका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
जसअनुसार भदौ ३० गते रग्बी सेभेन्सका २ खेल हुनेछ भने रग्बी फिफ्टिन्सको खेल भदौ ३१ गते खेलाइने छ ।
रग्बी सिरिज सञ्चालन गर्न करिब ३५ लाख खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ । सिरिजको पहिलो संस्करण बंगलादेशको ढाकामा सन् २०२२ मा भएको थियो ।
