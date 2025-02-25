आसामले नेपाल ‘ए’ लाई दियो बलियो लक्ष्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आसामले गुवाहाटीमा जारी टी-२० सिरिजको चौथो खेलमा नेपाल ए लाई १७५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
- आसामका कप्तान सुमित घडिअन्करले सर्वाधिक अविजित ७० रन बनाए र २०औं ओभरको पहिलो बलमा रिटायर्ड भए।
- नेपालका आकाश चन्दले २ विकेट लिए भने बसिर अहमदले १ विकेट लिए, नेपाल ए ले आसामसँग ५ खेल खेल्ने तालिका छ।
१५ भदौ, काठमाडौं । भारतको गुवाहाटीमा जारी टी-२० सिरिजको चौथो खेलमा आसामले नेपाल ए लाई बलियो लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आसामले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १७४ रन बनाउँदै नेपाललाई १७५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो ।
आसामका लागि कप्तान सुमित घडिअन्करले सर्वाधिक अविजित ७० रन बनाए । उनी २०औं ओभरको पहिलो बलमा रिटायर्ड भए ।
नेपालका आकाश चन्दले २ विकेट लिँदा बसिर अहमदले १ विकेट लिए ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपाल ‘ए’ डीएल पद्धति अनुसार १५ रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा ९६ रनले विजयी भएको थियो ।
त्यस्ते तेस्रो खेलमा शनिबार ९ रनले नेपाल ए विजयी भएको थियो ।
नेपाल ए ले आसामसँग कुल ५ खेल खेल्ने तालिकाछ ।
प्रतिक्रिया 4