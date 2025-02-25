साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप : अन्तिम खेलमा भुटानसँग रोकियो नेपाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले भुटानमा भएको साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेलमा भुटानसँग १-१ को बराबरी खेलेको छ।
- नेपालले ६ खेलमा एक जित र एक बराबरीसहित ४ अंक जोडेर तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ।
- भारतले ६ खेलबाट १५ अंक जोड्दै साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ।
१५ भदौ, काठमाडौं । भुटानमा भएको साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेलमा नेपालले घरेलु टोली भुटानसँग बराबरी खेलेको छ ।
थिम्पुस्थित चाङ्लिमियाङ स्टेडियममा आइतबार भएको खेलमा नेपालले अग्रता लिएपनि कायम राख्न नसक्दा भुटानसँग १-१ को बराबरी खेल्दै प्रतियोगिता टुङ्ग्याएको हो ।
दुवै गोल पहिलो हाफमा भएको थियो ।
यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले भुटान विरुद्ध २-१ को पुनरागमन जित हात पारेको थियो ।
चार राष्ट्र सम्मिलित च्याम्पियनसिपमा डबल राउण्ड राउण्ड रोविनका आधारमा खेल हुँदा नेपालले जितेको त्यो नै एकमात्र खेल थियो ।
नेपालले ६ खेल खेल्दा एक जित र एक बराबरीबाट जम्मा ४ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा रह्यो । नेपाल र बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको घरेलु टोद्यी भुटान २ अंकसहित अन्तिम स्थानमा रह्यो ।
यसअघि नै च्याम्पियन बन्ने पक्का भइसकेको भारत आइतबारै भएको खेलमा बंगलादेशसँग ४-३ ले पराजित भयो । तर ६ खेलबाट १५ अंक जोड्दै भारतले उपाधि जित्यो ।
बंगलादेशले चार जित एक बराबरी र एक हारको नतिजासहित १३ अंक जोडेर उपविजेता बन्यो ।
