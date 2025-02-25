एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग छनोट : अल नासेरसँग एपीएफको फराकिलो हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग छनोट अन्तर्गत नेपालको एपीएफ एफसी साउदी अरेबियाको अल नासेरसँग ६-१ ले पराजित भएको छ।
- एपीएफले समूह बी मा तीन खेलमा सबैमा पराजित हुँदै १३ गोल खाएको र एक मात्र गोल गरेको छ।
- एपीएफले लगातार दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेले पनि अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।
१५ भदौ, काठमाडौं । उज्वेकिस्तानमा भइरहेको एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग छनोट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालको एपीएफ एफसी साउदी अरेबियाको अल नासेरसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ ।
उज्वेकिस्तानको क्वार्सीस्थित मार्केजी स्टेडियममा भएको खेलमा अल नासेरले एपीएफलाई ६-१ ले पराजित गरेको हो । एपीएफका लागि एक मात्र गोल सविता राना मगरले गरिन् ।
छनोट अन्तर्गत समूह बी मा रहेको एपीएफ तीनवटै खेलमा पराजित भएको हो । यसअघि उज्वेकिस्तानको नासाफसँग ३-० ले पराजित भएको एपीएफ दोस्रो खेलमा थाइल्याण्डको कलेज अफ एसियन स्कोलार्ससँग ४-० ले पराजित भएको हो ।
तीन खेलमा १३ गोल खाएको एपीएफले जम्मा १ गोल मात्र गर्न सक्यो ।
यसअघि दुवै खेलमा पराजित हुँदै छनोट चरणबाटै बाहिरिएको अल नासेरले सान्त्वना जित निकालेको हो । अल नासेर पहिलो खेलमा कलेज अफ एसियन स्कोलार्ससँग २-० र दोस्रो खेलमा नासाफसँग १-० ले पराजित भएको थियो ।
यस समूहमा अब समूह विजेता बन्ने होडमा रहेका कलेज अफ एसियन स्कोलार्स र नासाफबीच आइतबारै राती खेल हुँदैछ । यस खेलको विजेता समूह विजेता बन्दै एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुनेछ ।
लगातार दोस्रो पटक एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग छनोट खेलेको नेपालको लिग च्याम्पियन एपीएफले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भने सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न सकेन ।
