निजामती कर्मचारी अवकाशको उमेर हद लागू गर्ने विषयमा कुरा मिलेन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २०:३८

१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राख्न सहमत भएको छ ।

हाल अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष छ । ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउन सहमत भएतापनि लागू गर्ने समयाअवधिका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

विधायन समितिको बैठक आज बिहान ८ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म बसेको थियो । जहाँ एउटा छलफल सकाएर दिउँसो २ बजेपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने गरी सकिएको थियो ।

दिउँसो २ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भयो । जहाँ विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । तर, ५८ वर्षबाट ६० वर्ष अवकाशको उमेर हद लागू गर्ने समय अवधिका विषयमा कुरा मिलेन । साँझ सवा ७ बजेसम्म बैठक बस्दा समेत कुरा मिलेन ।

सं‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू भएको वर्षमा उमेर हद ५९ वर्ष लाग्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिन् । तर, विपक्षी दलहरूले मानेनन् ।

प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष नै कायम रहने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने गरी विधेयक पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।

यसमा संशोधन गरेर सरकारले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित चएर लागू भएको वर्ष नै ५९ वर्ष लागू गर्ने र अर्को वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू गर्ने गरी प्रावधान राख्ने प्रस्ताव सरकारले गरेपछि कुरा नमिलेको हो ।

नमिलेको विषयमा सोमबार बिहान ११ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

अवकाश उमेर हद निजामती कर्मचारी
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
