हमासद्वारा सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवारको मृत्यु भएको पुष्टि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २२:१७

१५ भदौ, काठमाडौं । इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणमा हमासका सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवारको मृत्यु भएको छ । हमासले सिनवारको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो ।

केही महिनाअघि इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणमा सिनवार मारिएको दाबी गरेको थियो । हमासले सिनवारको मृत्युबारे केही जानकारी दिएको थिएन ।

तर, हमासले पछिल्लो पटक जारी गरेको तस्वीरमा सिनवारलाई शहीद भनेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । रिपोर्ट अनुसार मोहम्मद सिनवार हमासका शीर्ष नेता याह्या सिनवारका भाइ हुन् ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलले याह्या सिनवारलाई आफूमाथिको आक्रमणलाई षड्यन्त्रकारी भनेको थियो ।

इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमणमा १२ सय मानिसको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएको थियो ।

यसलगत्तै इजरायलले गाजामाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । त्यसयता गाजामा ६० हजार भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु भएको छ ।

दाजुको मृत्यपछि  मोहम्मद सिनवार संगठनको शीर्ष नेतृत्वमा पुगेका थिए । तर, उनको समेत मृत्यु भएको पुष्टि हमासले गरेको छ ।

इजरायल मोहम्मद सिनवार हमास
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
