+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एससीओमा एकअर्काको हात समात्दै पुटिन, मोदी र सी

शिखर सम्मेलनअघिको फोटो सेसनमा तीनै नेता एकअर्कालाई हात समातिरहेका देखिए। यस क्रममा मोदीले पुटिनलाई अंकमाल पनि गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते ९:४७

१६ भदौ, काठमाडौं । शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन पुगेका  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरेका छन् ।

शिखर सम्मेलनअघिको फोटो सेसनमा तीनै नेता एकअर्कालाई हात समातिरहेका देखिए। यस क्रममा मोदीले पुटिनलाई अंकमाल गरे ।

यसअघि आइतबार मोदीले जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यापार र आतंकवादलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए। एससीओ शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस वर्ष एससीओका सदस्य मुलुकहरूलाई २ अर्ब युआन (करिब २८१ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् ।

यो सहयोग सदस्य मुलुकहरूको आर्थिक र विकाससम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गर्न उपयोग हुने उनले बताए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने, ‘यो संगठन आतंकवाद, अलगाववाद र उग्रवादको विरुद्धमा छ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एससीओ देशहरूमा उच्च भन्सार शुल्क लगाइरहेको सन्दर्भमा यी देशहरू अमेरिकी दबाबको विरोधमा साझा प्लेटफर्म खोजिरहेका छन् । जिनपिङ यो सम्मेलनलाई अमेरिकी नेतृत्वमा आधारित ग्लोबल अर्डरको विकल्प प्रस्तुत गर्ने मञ्च बनाउन चाहन्छन् । चीन रसिया, भारत, इरान जस्ता मुलुकहरूसँग मिलेर वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ।

यसपटक सम्मेलनमा केवल एससीओ सदस्य बाहेकका पर्यवेक्षक र साझेदार देशहरूसहित २० भन्दा बढी देशका नेताहरू सहभागी छन्।

मोदीले एक्समा भेटका तस्वीरहरू शेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘थियानजिनमा भेटघाट जारी, एससीओ शिखर सम्मेलनको क्रममा राष्ट्रपति पुटिन र राष्ट्रपति शीसँग विचारहरूको आदानप्रदान भइरहेको छ।’

यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू, इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुस्तफा माडबाउली, बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्को, ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, कजाखस्तानका राष्ट्रपति तोकायेव, म्यानमारका वरिष्ठ जनरल मिन आङ हलाइङसँग पनि भेट गरेका थिए।

उनीहरूले भेटघाटका तस्वीर र आफ्ना अनुभव एक्स पोस्टमार्फत साझा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले यी बैठकहरूमा व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा र आपसी सहकार्यजस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छ।

नरेन्द्र मोदी भ्लादिमिर पुटिन शांघाई सहयोग संगठन सी जिनपिङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एससीओ सम्मेलनबाट के सन्देश दिन चाहन्छ चीन ?

एससीओ सम्मेलनबाट के सन्देश दिन चाहन्छ चीन ?
ओलीसँगको भेटपछि मोदीले लेखे- नेपालसँगको सम्बन्ध गहिरो र विशेष छ

ओलीसँगको भेटपछि मोदीले लेखे- नेपालसँगको सम्बन्ध गहिरो र विशेष छ
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पुटिनलाई भेट्ने, मोदीसँग टुंगो लाग्नै बाँकी

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पुटिनलाई भेट्ने, मोदीसँग टुंगो लाग्नै बाँकी
मोदीले सीसँग भने- ‘रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरौं, तेस्रो देशको चश्माबाट नहेरौं’

मोदीले सीसँग भने- ‘रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरौं, तेस्रो देशको चश्माबाट नहेरौं’
मोदी-जिनपिङबीच ५० मिनेट भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?

मोदी-जिनपिङबीच ५० मिनेट भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
जापानले भारतमा ६८ अर्ब डलर लगानी गर्ने

जापानले भारतमा ६८ अर्ब डलर लगानी गर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित