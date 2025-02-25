+
दुई वर्षपछि दशरथ रंगशालामा खेल्न आतुर नेपाली फुटबल टोली

२०८२ भदौ १७ गते १४:३६ २०८२ भदौ १७ गते १४:३६

गोविन्दराज नेपाल

अनुभवी र नयाँ जुझारु युवाको मिश्रण रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली झन्डै दुई वर्षपछि दशरथ रंगशालामा बंगलादेशविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न आतुर छ ।

गोविन्दराज नेपाल

  • नेपाल र बंगलादेशबीचको दुई मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल २१ र २४ भदौमा दशरथ रंगशालामा हुँदैछ।
  • नेपाली राष्ट्रिय टोलीले झन्डै दुई वर्षपछि दशरथ रंगशालामा खेल्दैछ।
  • दशरथ रंगशालामै पछिल्लो पटक ५ मंसिर २०८० मा अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको थियो।

१७ भदौ, काठमाडौं । अन्जन विष्ट नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीमध्ये एक हुन् । उनले हरि खड्का र निराजन रायमाझीको बराबरी १३ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका छन् । अर्कोतर्फ आदित्य शाक्य पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन् ।

एकजना अनुभवी र अर्का जुझारु नवयुवा, यी दुई खेलाडी सम्मिलित नेपाली फुटबल टोली बंगलादेशविरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तयारीमा छ ।

फिफा विन्डोअन्तर्गत नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण खेल यही २१ र २४ भदौ (सेप्टेम्बर ६ र ९) मा काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा हुँदैछ ।

नेपालका लागि एक दशक खेलिसकेका विष्ट र पहिलो पटक सिनियर टोलीमा परेका आदित्य राष्ट्रिय जर्सीमा दशरथ रंगशालामा खेल्न उत्साहित छन् । किनभने, नेपाली फुटबल टोलीले लामो समयपछि दशरथ रंगशालामा खेल्दैछ ।

‘दशरथ रंगशालामा खेल्न पाउँदाको फिलिङ भन्न सक्दिनँ । हामी साह्रै उत्साहित छौँ,’ अन्जनले मंगलबार बिहान प्रशिक्षणअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

पछिल्लो समय अन्जनले राष्ट्रिय टोलीदेखि क्लबस्तरसम्म खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । साथै उनले देशका लागि गोल नगरेको पनि धेरै भइसक्यो ।

त्यसैले अन्जन यसपटक आफ्नो उत्कृष्ट खेल देखाउने तयारीमा छन् । ‘म फिट नभई खेलेको धेरै भयो । त्यही भएर पछिल्लो समय राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । अहिले भने बेस्ट खेल दिन तयारी गरिरहेको छु,’ अन्जनले भने ।

आदित्य भने घरेलु मैदानमै राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गर्न पाउँदा निकै उत्साहित छन् ।

‘एकदमै उत्साहित छु । धेरै पछि राष्ट्रिय टोली दशरथ रंगशालामा खेल्न लागिरहेको छ,’ आदित्यले भने, ‘सबै फ्यानहरूलाई हामीलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्छु । यो पटक हामी राम्रो प्रदर्शन गर्नेछौँ ।’

पारिवारिक पृष्ठभूमि नै फुटबल भएकोले आदित्यले सानैदेखि राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने सपना देखेका थिए र त्यो अब पूरा हुने चरणमा छ ।

‘सानैदेखिको सपना थियो । राष्ट्रिय टोलीमा परेको थाहा पाउँदा एकदमै खुसी थिएँ । सुरुमा टोलीमा जाँदा थोरै डर पनि थियो । फुटबल पृष्टभूमिबाटै हुँदा राष्ट्रिय टोलीमा पुग्नुपर्छ भनेर सानैदेखि प्रेसर जस्तो पनि थियो,’ आदित्यले भने ।

राष्ट्रिय टोलीमा परे पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको आदित्यले बताए । ‘सबै पूरा भयो भन्ने होइन । अहिले लागि बंगलादेश विरुद्धको खेल जित्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

अन्जनलाई कीर्तिमान बनाउने अवसर

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अनुभवी केही खेलाडीमध्ये अन्जन एक हुन् । त्यसमा पनि सर्वाधिक गोलकर्ता भएकोले नेपालले खेल्दा हरेक पटक अन्जनको नाम चर्चामा आइहाल्छ ।

उनलाई अहिले कीर्तिमान बनाउने अवसर छ । त्यो अवसरले उनलाई दबाब पनि थप्न सक्छ । अन्जनले राष्ट्रिय टोलीबाट गोल नगरेको पनि धेरै समय भइसक्यो । त्यसलै पनि उनले घरेलु मैदानमा गोल गर्दै कीर्तिमान बनाउने अवसर छ । अन्जनले बंगलादेशविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा दशरथ रंगशालामै ह्याट्रिक गरेका थिए ।

‘म खासै गोलमा प्रेसर राख्ने मान्छे होइन । तर धेरै समय भयो नेपालबाट गोल नहानेको । मेरो विचारमा यो बेस्ट समय हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा ए डिभिजन लिग नहुँदा पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङदेखि अन्जनसम्मका सिनियर खेलाडीहरू बंगलादेशी क्लबमा अनुबन्ध भएका छन् । यो मैत्रीपूर्ण खेलपछि उनीहरू बंगलादेशी लिग खेल्न जानेछन् ।

नेपालमा लिग नहुँदा खेलाडीलाई घाटा लागिरहेको अन्जनले बताए । खेलाडीले विदेशी लिग खेल्न पाए पनि नेपालमै फुटबल गतिविधिहरू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ए डिभिजन लिग नभएर, नियमित फुटबल नभएर राष्ट्रिय टोलीलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ,’ अन्जनले भने, ‘खेलाडी बाहिर जाने क्रम बढिरहनुको कारण नेपालमा फुटबल नभएर पनि होला । आशा छ, लिग पनि अब सुरु हुन्छ होला ।’

यसपटक राष्ट्रिय टोलीमा सिनियर र जुनियर खेलाडीको मिश्रण रहेकोले त्यसलाई प्रशिक्षकले पनि राम्रो तरिकाले तालमेल मिलाइरहेको अन्जनले बताए । नयाँ आएका खेलाडीहरू पनि राम्रो रहेको अन्जनले बताए ।

आदित्यसँगै डिफेन्डर अमित लामा पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा पर्दा युवा फरवार्ड समीर तामाङले सिनियर टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् ।

दुई वर्षपछि दशरथ रंगशालामा खेल

नेपाली राष्ट्रिय टोलीले झन्डै दुई वर्षपछि दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको छ ।

नेपालले पछिल्लो पटक ५ मंसिर २०८० मा फिफा विश्वकप र एसियन कप छनोटअन्तर्गत यमनविरुद्ध दशरथ रंगशालामा खेलेको थियो । उक्त खेलमा नेपाल २-० ले पराजित भएको थियो ।

त्यसयता दशरथ रंगशालामा महिला राष्ट्रिय टोली र क्लब स्तरको खेल आयोजना हुँदै आए पनि पुरुष राष्ट्रिय टोलीको खेल भएको छैन ।

दशरथ रंगशालाको पिचको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था र फ्लड लाइडको समस्या देखाउँदै त्यसयता नेपालले घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पाएको थिएन । नेपालले विश्वकप र एसियन कप छनोटअन्तर्गत नै बहराइन र यूएईविरुद्ध आफ्नै होम म्याच देश बाहिर गएर खेलेको थियो ।

यस्तै एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा मलेसियाविरुद्ध पहिलो खेल घरेलु मैदान खेल्ने तय भए पनि मैदानकै अवस्थामा कारण नेपालले मलेसियामा गएर खेलेको थियो र मलेसियामा हुने खेल नेपालको मैदानमा हुनेगरी स्वाप गरिएको थियो ।

तर, फेरि दशरथ रंगशाला एएफसी छनोटको खेल खेलाउन अयोग्य हुँदा नेपालले मलेसियासहित भियतनामविरुद्धको खेल घरेलु मैदानमा खेल्न नपाउने भएको हो ।

फिफा र एएफसीको मान्यताप्राप्त आधिकारिक खेलहरू तत्काल दशरथ रंगशालामा हुने छैन । तर फिफा विन्डोमै हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल भने दशरथ रंगशालामै आयोजना हुन लागेको छ ।

एन्फाका प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्रका अनुसार मैत्रीपूर्ण खेल भएकोले दुई देशको सहमति भए खेल खेलाउन सकिनेछ ।

‘दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल नहुने चाहिँ होइन । नेपाल र बंगलादेश खेल्दा फिफाको इन्टरनेसनल विन्डोअन्तर्गत फिफासँग फिफा टायर फर्म भरेर अप्रुभ लिएको हुन्छ,’ मिश्रले सोमबार एन्फाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘एएफसी र फिफाको टुर्नामेन्ट, एसियन कप क्वालिफायर फिफा विश्वकप क्वालिफायरमा उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट नपुगेको हो ।’

मिश्रले दशरथ रंगशालामा आगामी नोभेम्बरमा साफ वुमन्स क्लब च्याम्पियनसिप आयोजना हुने पनि जानकारी दिए ।

साथै, अप्रिल २०२६ मा साफ च्याम्पियनसिप होम र अवेमा हुने तयारीमा रहेको र त्यसो भएमा केही खेल दशरथ रंगशालामै हुने उनले जानकारी दिए । यसलाई भने साफको प्रतियोगिता समितिले स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

गोविन्दराज नेपाल
