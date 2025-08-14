माइक्रो बसको ठक्करबाट दुई जना घाइते

१८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा माइक्रो बसले दुई जनालाई ठक्कर दिएको छ ।
दुर्घटनामा ९ वर्षका विवेक तामाङ र ५ वर्षीया आशिका राई घाइते भएका छन् । तामाङलाई उपचारका लागि माइतीघरस्थित न्यूरो अस्पताल लगिएको छ । उनको अवस्था जटिल रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
अर्का घाइते राईलाई भने प्रदर्शनीमार्गस्थित काठमान्डु मोडल अस्पताल लगिएको छ । उनको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
(यसअघि समाचारमा एक जनाको मृत्यु भएको भन्ने वाक्यांश परेकाले क्षमा माग्दै हटाइएको छ । सं.)
