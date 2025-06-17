यात्रु तानातान गरेको आरोपमा ३३ जना पक्राउ

१९ भदौ, काठमाडौं । आफ्नो गाडीमा चढाउन राष्लाई तानातान गरेको आरोपमा ३३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बुधबार साढे ८ बजेतिर काठमाडौंको बल्खुृ क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई आफ्नो गाडीमा चढाउन तानातान गरेको आरोपमा ३३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बाटोमा हिँड्दै गरेका यात्रुहरुलाई हैरानी दिई तानातान गर्ने, सामान, झोलाहरु जबरजस्ती तान्ने अश्लिल शब्द प्रयोग गर्ने जस्ता आरोप उनीहरुमाथि छ ।
पक्राउ परेकाविरुद्ध अभद्र मुद्दामा पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4