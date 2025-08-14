एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु LIVE

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन २० भदौमा काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोलमार्फत महाधिवेशन उदघाटन गरे ।
- महाधिवेशन २२ गतेसम्म चल्ने छ।
२० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोलमार्फत महाधिवेशन उदघाटन गरे । उनले अहिले महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
विधान महाधिवेशन २२ गतेसम्म चल्ने छ । महाधिवेशनमा देशभरिका प्रतिनिधि र आयोजक गरी दुई हजार ३ सयभन्दा धेरै सहभागी रहेको एमालेले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् लाइभ–
