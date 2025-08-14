+
एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु LIVE

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १२:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन २० भदौमा काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोलमार्फत महाधिवेशन उदघाटन गरे ।
  • महाधिवेशन २२ गतेसम्म चल्ने छ।

२० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोलमार्फत महाधिवेशन उदघाटन गरे । उनले अहिले महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

विधान महाधिवेशन २२ गतेसम्म चल्ने छ । महाधिवेशनमा देशभरिका प्रतिनिधि र आयोजक गरी दुई हजार ३ सयभन्दा धेरै सहभागी रहेको एमालेले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् लाइभ–

एमाले विधान महाधिवेशन
