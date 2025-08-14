+
एमालेको वर्गीय दृष्टि : वार्षिक ५ लाखमाथि आय हुने उच्च वर्ग

पाँच लाख बढी आय हुने व्यक्ति उच्च वर्गमा पर्ने ओलीको विश्लेषण छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १४:१२

२० भदौ, काठमाडौं । एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजको वर्गको व्याख्या गर्दै तीन वर्ग छुट्याएका छन् । जसमा पाँच लाख माथि आम्दानी हुनेलाई उच्चवर्गमा परिभाषित गरिएको छ ।

वार्षिक डेढ लाखभन्दा कम आय हुने निम्न र पाँच लाखसम्म आय हुने मध्यम वर्गमा पर्नेछन् । निम्न वर्ग आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित रहेकाले यो वर्गको पक्षपोषण गर्नु पार्टीको मुख्य ध्यान हुनुपर्ने प्रस्ताव ओलीले गरेका छन् ।

उनले मध्यम वर्ग तुलनात्मक रुपमा सक्षम रहेको र परिवर्तनप्रति रुचि राख्ने खालको भएपनि अस्थिर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पाँचलाख बढी आय हुने उच्च वर्गमा पर्ने ओलीले विश्लेषण छ । उनका अनुसार यस्तो वर्गमा पुँजी र प्रविधिका माध्यमबाट श्रमको शोषण गर्दै आर्थिक लाभ लिन दलाल-नोकरशाही पुँजीपति वर्ग समेत पर्छ ।

'नेपालमा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' को प्रयास गरेका छन्'

रोजगारी सिर्जना, राजस्व आपूर्ति, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा यस वर्गको सकारात्मक योगदान हुने भए तापनि यसै वर्गभित्रका विभिन्न व्यक्तिहरु नै शोषण तथा उत्पीडनका मुख्य स्रोत हुने गरेको र प्राय परिवर्तन तथा अग्रगमनको सन्दर्भमा यो वर्ग विपक्षी कित्तामा रहने गरेको ओलीको विष्लेषण छ ।

ओलीको नजरमा को कुन वर्गमा ?

निम्न वर्ग

  • वार्षिक आय प्राय: रु. १.५ लाखभन्दा कम भएको
  • जमिन स्वामित्व १ हेक्टरभन्दा कम भएको वा भूमिहीन
  • उद्यमशीलता, बैंक/वित्तीय लगानी, सामाजिक सुरक्षा न्यून वा हुँदै नभएको
  • खाद्य, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच सीमित रहेको

मध्यम वर्ग

  • वार्षिक आय करिब रु. १.५-५ लाख हुने
  • १-३ हेक्टर जमिनमाथि स्वामित्व भएको
  • आधारभूत भौतिक, वित्तीय तथा बौद्धिक सम्पत्ति भएको
  • उद्यमशीलता, उपभोग र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच रहेको

उच्च वर्ग

  • वार्षिक आय रु. ५ लाखभन्दा माथि भएको
  • ३ हेक्टरभन्दा बढी जमिन वा शहरी जग्गा भएको
  • बैंक, बीमा, उद्योग र व्यवसायमा ठूला लगानी भएको
  • राज्यको नीति, स्रोत र शक्ति संरचनामा प्रभुत्व रहेको
