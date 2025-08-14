+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले संगठित सदस्य ६ लाख ६२ हजार नाघ्यो, कुन प्रदेशमा कति कमिटी ?

महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन अनुसार नवीकरण भएका संगठित सदस्यहरू ६ लाख ६२ हजार ९ सय ६१ जना रहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १८:२९

२० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा नवीकरण भएका संगठित सदस्य संख्या ६ लाख ६२ हजार नाघेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन अनुसार नवीकरण भएका संगठित सदस्यहरू ६ लाख ६२ हजार ९ सय ६१ जना रहेका छन् । यो संगठित पार्टी सदस्य संख्या १०औं महाधिवेशन पछि ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार पार्टीभित्र ६४ हजार ७ सय ६ कमिटी छन् ।

कतिपय जन संगठनहरूको संख्या यकिन तथ्यांक अध्यावधिक नभएको औंल्याउँदै करिब १२ लाख ६९ हजार १ सय ६१ सदस्य रहेको तथ्य पोखरेलले पेस गरेका छन् ।

डेढ लाख सदस्यहरू संगठित हुन बाँकी रहेको महासविच पोखरेलले बताए । कुल ४ लाख २७ हजार १६ जना विभिन्न कमिटीमा आबद्ध छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक अनुसार जिल्ला, प्रवास, प्रदेश, सम्पर्क मञ्च १ सय ३ जिल्ला कमिटी, महानगर, उपमहमानगर नगरपालिका गाउँपालिका कमिटी १ हजार ६७ कमिटी छन् । त्यसैगरी वडा कमिटी ७ हजार ७ सय ६० र टोल कमिटी ५५ हजार ७ सय ७६ रहेको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा १४ जिल्ला कमिटी र १३६ पालिका कमिटी रहेको छ । त्यसैगरी वडा कमिटी १ हजार १५७ र टोल कमिटी ७ हजा १०१ रहेको छ । कोशी प्रदेशमा कुल ८ हजार ४०८ कमिटी रहेको छ ।

त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा ८ जिल्ला कमिटी, १३६ पालिका, १ हजार २७१ वडा, ६ हजार ५१५ टोल कमिटी गरी कुल ७ हजार ९३० रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला, १११ पालिका, १ हजार १२१ वडा, १४ हजार २०६ टोलसहित कुल १५ हजार ४५१ कमिटी रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला कमिटी, ८५ पालिका, ७५९ वडा, ५ हजार ५६० सय टोल गरी कुल ६ हजार ४१५ कमिटी रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला, १०९ पालिका, ९८३ वडा, ९ हजार २६७ टोल गरी कुल १० हजार ३७१ कमिटी रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला कमिटी, ७९ पालिका, ७१८ वडा, ६ हजार ४५३ टोलसहित कुल ७ हजार २६० कमिटी रहेको छ ।

सुदूपश्चिम प्रदेशमा ९ जिल्ला, ८८ पालिका, ७३४ वडा, ५ हजार ८५० टोलसहित गर्दा कुल ६ हजार ६८१ कमिटी रहेको छ ।

त्यसैगरी समन्वय सम्पर्क अन्तर्गत ७ जिल्ला, ७४ पालिका, ७४३ वडा कमिटी गरी कुल ८२४ वटा सम्पर्क समन्वय कमिटी रहेका छन् ।
प्रवासी नेपाली मञ्चलाई ५ जिल्ला कमिटीको हैसियत, ३६ पालिका, ७० वटा वडा गरी कुल १११ कमिटी रहेको छ । प्रवासी नेपाली संघ भारत शाखामा १० वटा जिल्ला, १४१ पालिका, ४१६ वडा तह गरी कुल ५६७ कमिटी रहेको छ ।

तथ्यांहरूलाई केलाउँदा जिल्ला तहमा ९ हजार ७७४ जना नेता, कार्यकर्ता आबद्ध छन् । पालिका तहमा ४१ हजार ६३३, वडामा १ लाख ७४ हजार २४५, टोलमा २ लाख १ हजार ३६४ जना रहेका छन् ।

नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई विद्याको सन्देश : तपाईंहरूकै साथमा छु (भिडियो)

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई विद्याको सन्देश : तपाईंहरूकै साथमा छु (भिडियो)
एमालेको ठोकुवा : रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँछ

एमालेको ठोकुवा : रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँछ
माओवादी मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिइसक्यो : एमाले

माओवादी मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिइसक्यो : एमाले
माओवादी मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिइसक्यो : एमाले

माओवादी मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिइसक्यो : एमाले
सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई एमालेले भन्यो : उदारवादी बुर्जुवा

सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई एमालेले भन्यो : उदारवादी बुर्जुवा
भारतले भूमि मिचेको सवाल एमालेको दस्तावेजमा पनि समेटियो

भारतले भूमि मिचेको सवाल एमालेको दस्तावेजमा पनि समेटियो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित