परम्परागत पहिरन जोगाउँदै लिमेली

२१ भदौ, हुम्ला । टाढैबाट झट हेर्दा तिब्बतीयन परम्परागत संस्कृतिक र रहनसहनसँग मिल्ने पहिरनमा सजिएका बालबालिका लिमेली हुन् ।
हिमालपारिको गाउँ नाम्खा गाउँपालिका-६ स्थित हल्जी गाउँको सुनखानी आधारभूत विद्यालयको एक कार्यक्रममा उनीहरु परम्परागत पहिरनमा सजिएका थिए ।
उनीहरु तिब्बतीयन गीतमा नाच्न उक्त पहिरनमा सहजिएका हुन् । विद्यालयको नयाँ भवन हस्तान्तरणको कार्यक्रममा लिमेली बालबालिकाले परम्परागत पहिरनमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
पुरानो बख्खु, बख्खुमा बुटा कम्मरमा ,रातो पटुकी कपालमा छालाबाट बनाइएको टोपी, घाँटीमा बहुमूल्य (तुथो, मुगा, पुलिग मिक्स)माला लिमेलीको पुरानो साँस्कृतिक र परम्परागत पहिरन हो ।
परम्परागत संस्कृति र रहनसहन लिमिमा जीवित रहेको नाम्खा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए ।
पुरानो संस्कृतिक नहराएको तर पछिल्लो समय अलि कम हुँदै गएको भन्दै वडाध्यक्ष तामाङले चिन्ता व्यक्त गरे ।
बाहिरबाट पाहुना आउँदा विशेष कार्यक्रम हुदाँ यी बहुमूल्य गरगहना र पहिरन प्रयोग हुने गरेको तामाङको भनाइ छ ।
घरघरमा सबैसँग यी पहिरन छन् । गाउँको चार्डपर्व, बाहिरबाट आउने अतिथिहरूको स्वागत र सम्मान गर्दा लगाउने गरेको उनले बताए ।
