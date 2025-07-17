+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युक्रेनको प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा रुसको ड्रोन आक्रमण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १८:२६

२२ भदौ, काठमाडौं । रुसले युक्रेनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको भवनमा आक्रमण गरेको छ ।

शनिबार रातभर रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा अवस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरू भएको भवनमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको हो ।

रुसले पहिलो पटक युक्रेनका अधिकांश मन्त्रालयहरू रहेको भवनलाई निशाना बनाएको युक्रेनी प्रधानमन्त्री युलिया स्विरिडेन्कोले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पहिलो पटक शत्रु (रुस) को आक्रमणबाट सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ, भवनका छाना र माथिल्लो तलाहरूमा विस्फोट भएका छन्, हामी भवनहरू पुनर्स्थापित गर्नेछौं, तर गुमाएका जीवन फिर्ता हुन सक्दैन ।’

युक्रेनको हवाई सुरक्षा प्रणालीका कारण किएभमा रहेका सरकारी भवनलाई रुसले यसअघि निशाना बनाउन सकेको थिएन । तर, शनिबार राति एकै पटक ठूलो संख्यामा ड्रोन र मिसाइल प्रहार गर्दा केहीले निशाना भेट्टाएको देखिन्छ ।

आक्रमणमा परी कम्तीमा एक शिशुसहित चार जनाको मृत्यु भएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका अनुसार रुसले गएराति जापोरजिया, क्रिभी री, ओडेसा, समी र चेर्निहिभ क्षेत्रमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको हो । रुसले युद्ध लम्ब्याउने रणनीतिका साथ आक्रमण नरोकेको उनले बताए ।

‘यी योजनाबद्ध अपराध हुन् र युद्धलाई लामो बनाउने काम हो, जबकि धेरै अघि नै कूटनीति संवाद सुरु हुन सक्थ्यो,’ राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले एक्समा लेखेका छन् । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनका हवाई रक्षा प्रणालीलाई अझै मजबुत बनाउन सहयोगीहरूसँग अपिल गरेका छन् ।

रुसले रातभर ८०५ भन्दा बढी मिसाइल प्रहार गरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै गार्जिएनले लेखेको छ ।

जसमध्ये युक्रेनी वायु सेनाले रुसले प्रहार गरेका ७४७ ड्रोन र चार मिसाइलहरू खसालेको दाबी गरेको छ । ३७ स्थानमा ९ मिसाइल र ५६ वटा ड्रोन भने विस्फोट भएका छन् ।

प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘राति भएको आक्रमणले बिहान सूर्योदयपछि मात्रै सरकारी भवनमा आगोको धुवाँ उडिरहको देखिन्थ्यो ।’

किएभका आवासीय अपार्टमेन्टमा समेत ठूलो क्षति भएको छ । रुसले युक्रेनविरुद्ध सन् २०२२ मा युद्ध थाले यताकै ठूलो आक्रमण गरेको समाचार संस्था एपीसँग कुरा गर्दै युक्रेनी वायु सेनाका प्रवक्ता युरी इहनाटले पुष्टि गरेका छन् ।

ड्रोन आक्रमण युक्रेन रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित