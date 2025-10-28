+
विमानस्थल अवरुद्ध : फ्लाई दुबईको जहाज लखनउ डाइभर्ट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २२ गते २०:१९

२२ कात्तिक, काठमाडौं । फ्लाई दुबईको जहाज लखनउ डाइभर्ट गरिएको छ । ९ बजेसम्मका लागि ‘नोटाम’ जारी भएको छ । सो समयसम्म उडान अवतरण नहुने जनाइएको छ ।

अहिलेपनि दिल्लीबाट आएको नेवानी र दोहाबाट आएको कतार एयरवेजले आकाशमा फन्को मारिरहेका छन् ।

कोरियन एयर दिल्ली डाइभर्ट गरिएको छ । आज रात्रिकालिन धेरै आन्तरिक उडान रोकिएको छ ।

विमानस्थलमा सयौं यात्रु प्रभावित भएका छन् । यति, बुद्ध र श्रीको मात्र एक दर्जन भन्दा धेरै उडान रद्द भैसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

धावनमार्गको लाइटमा समस्या हुँदा भद्रगोल बन्यो काठमाडौं विमानस्थलको उडान

 

विमानस्थल अवरुद्ध
