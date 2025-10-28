+
रन-वेमा ‘लाइटिङ’ समस्या : भद्रगोल बन्यो विमानस्थल, जहाजको लाइन (तस्वीरहरू)

आन्तरिक उडानका जहाजलाई विमानस्थलमा रोकिएको जनाउँदै अन्तरराष्ट्रियतर्फका केही जहाज आकाशमा होल्ड गरिएको छ ।

विकास श्रेष्ठ
२०८२ कात्तिक २२ गते २१:१५

२२ कात्तिक, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको ‘एयर फिल्ड लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या आउँदा उडान र अवतरण प्रभावित भएको छ ।

विमानस्थलका निर्देशक एवं प्रवक्ता रेञ्जी शेर्पाका अनुसार आज साँझ ५:३० बजेदेखि लाइटिङमा समस्या आउँदा केही जहाज आकाशमा ‘होल्ड’मा छन्भने केही गन्तव्यबाट आएका जहाज अन्यत्र पठाइएको छ ।

उनले आन्तरिक उडानका जहाजलाई विमानस्थलमा रोकिएको जनाउँदै अन्तरराष्ट्रियतर्फका केही जहाज आकाशमा होल्ड गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

आन्तरिक उडानबाट काठमाडौं आउने जहाज भने सम्बन्धित गन्तव्यमा नै रोकिएको प्रवक्ता शेर्पाले उल्लेख गरे ।

विमानस्थल अवरुद्ध : कतार एयरवेजको जहाज ढाका डाइभर्ट

रातिको समयमा विमानस्थलको धावनमार्गमा जहाज उडान तथा अवतरणका लागि उज्यालो बनाउने बत्तीलाई ‘एयर फिल्ड लाइटिङ’ भनिन्छ ।

उक्त लाइटिङमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेकाले शीघ्र नियमित उडान हुने उनले जानकारी दिए ।

कतार एयरवेज, कोरियन एयर लगायतका केही विमान डाइभर्ट भएका छन् ।

विमानस्थल अवरुद्ध : फ्लाई दुबईको जहाज लखनउ डाइभर्ट

तस्वीरहरू:

रन-वे विमानस्थल
विकास श्रेष्ठ

