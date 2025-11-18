+
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते ११:१०

७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ । मध्याह्न सवा १२ बजे बस्ने बैठकमा चलचित्र विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले १४ वैशाख २०८२ मा ल्याएका थिए । १४ साउन २०८२ मा राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र अन्तरिम सरकार गठनपछि विधायन व्यवस्थापन समिति लामो समयसम्म बस्न सकेको थिएन । अन्तरिम सरकार अघिल्लो सरकारले ल्याएका विधेयक समेत अगाडि बढाउन तयार भएपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले बिचाराधीन विधेयकमाथि छलफल चलाउन थालेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयक अघि बढाउन सरकार तयार
विधायन व्यवस्थापन समिति
