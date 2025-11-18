+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/9 (20)
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Pokhara Avengers won by 25 runs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/9(20)
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
130/9 (20)
VS
Pokhara Avengers won by 25 runs
Won पोखरा एभेन्जर्स 2025
155/6 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

ओलीको स्थानहद सम्झाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई एमाले नेताले भने- यसरी चुनाव हुँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते २०:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएको स्थानहदबारे प्रश्न उठाएका छन्।
  • एमाले नेता महेश बर्तौलाले ओलीलाई स्थानहद तोकिनुले सरकारको निर्वाचन नगराउने मनसाय देखिने आरोप लगाए।
  • जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउनेगरी स्थानहद तोकेको छ।

११ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएको स्थानहदबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा सहभागी एमाले नेताहरूले ओलीलाई लगाइएको स्थानहदबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता महेश बर्तौलाले ओलीलाई स्थानहद तोकिनुले सरकारको निर्वाचन नगराउने मनसाय देखिने आरोप लगाए ।

निर्वाचनका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने बेला पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई स्थानहद तोकेर सरकारले असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको बर्तौलाले बताए ।

‘एउटा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको ठूलो राजनीतिक शक्तिको अध्यक्षलाई, पार्टीको अध्यक्षलाई स्थानहद तोकिने कुरा नै निर्वाचन गराउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने पक्षमा सरकार छैन भन्ने कुराको यो एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो, यसका बारेमा यहाँहरूले कसरी सोचिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले गम्भिरताका साथ लियौं,’ प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलबारे बताउँदै उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा एउटा दलको नेताले निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न काम, प्रक्रिया, जनताका बीचमा जाने यी पक्षलाई असहजता निर्माण गर्नेगरी जे परिस्थितिलाई विकास भएको छ यो कुरालाई हामीले गम्भिरताका साथ उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गरायौं ।’

नेता बर्तौलाले ओलीलाई स्थानहद लगाइएको प्रसंगमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भने बैठकमा कुनै जवाफ नदिएको बताए ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउनेगरी स्थानहद लगाएको छ ।

जाँचबुझले छानबिन नसकिन्जेलसम्म उपत्यका छाड्न नपाउनेगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङलाई स्थानहद तोकेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले यसअघि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेट्ने इच्छा नभएको बताएकी थिइन् ।

तर, पछिल्लो समय क्रमश: प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका दोस्रो तहका नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिरहेकी छन् ।

प्रधामन्त्री कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक र विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै निर्वाचनमा नजाने बताएको एमालेले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सो दलका नेताहरूलाई बिहीबार बालुवाटार डाकेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका शीर्ष तहका नेतासँगै छलफलको तयारी गरेको चर्चा भएपनि त्यसबारे बिहीबारको बैठकमा भने केही कुराकानी नभएको नेता बर्तौलाले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले एमाले नेतालाई भनिन्- चुनावका लागि संस्थागत सहयोग गर्नुहोस्
केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले सुशीला कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनावमा केपी ओली आएनन् भने …

चुनावमा केपी ओली आएनन् भने …
गृहमन्त्रीको ओली लक्षित टिप्पणी : सार्वजानिक खपतका लागि निर्वाचन हुँदैन भन्नेलाई सरकारले कामबाट जवाफ दिन्छ

गृहमन्त्रीको ओली लक्षित टिप्पणी : सार्वजानिक खपतका लागि निर्वाचन हुँदैन भन्नेलाई सरकारले कामबाट जवाफ दिन्छ
जेनजी आन्दोलन : ओली-लेखकसहितका ९ जाहेरी तामेलीमा

जेनजी आन्दोलन : ओली-लेखकसहितका ९ जाहेरी तामेलीमा
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
सर्वोच्चमा ओलीको जवाफ : ‘सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरे’

सर्वोच्चमा ओलीको जवाफ : ‘सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरे’
अध्यक्ष ओलीलाई योगेश भट्टराईको आग्रह– मधेशबारे गम्भीर समीक्षा गरौं

अध्यक्ष ओलीलाई योगेश भट्टराईको आग्रह– मधेशबारे गम्भीर समीक्षा गरौं

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित