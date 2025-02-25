विराटनगरले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्दै

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगर किंग्सले लुम्बिनीविरुद्ध पहिले बलिङ गर्दैछ ।
विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टस जितेर पहिले बलिङको निर्णय गर्दै लुम्बिनीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएका हुन् ।
विराटनगरले खेलका लागि दुई परिवर्तन गरेको छ । सूर्य तामाङ र नारायण जोशी बाहिरिँदा सुवास भण्डारी र शंकर राना टोलीमा आएका छन् ।
लुम्बिनी लायन्सले बुधबारको खेलबाट कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।
लुम्बिनीले २४ घण्टाभित्रै अर्को खेल खेलेको हो । यो नकआउट खेल भएकोले पराजित हुने तेस्रो हुँदै बाहिरिनेछ भने जित्नेले सुदूरपश्चिम रोयल्सँग फाइनल खेल्नेछ ।
