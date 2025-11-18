+
राष्ट्रपति पौडेल भेट्न पुगिन् प्रधानमन्त्री कार्की

सुरक्षा स्रोतका अनुसार, सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै उनी राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतलनिवास पुगेकी हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १७:२५

२५ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न पुगेकी छिन् ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार, सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै उनी राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतलनिवास पुगेकी हुन् ।

उनीहरूबीच अहिले छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले हिजोमात्रै जेनजीहरूसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ भने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सुशीला कार्की
