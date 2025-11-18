नयाँ पुस्तालाई सङ्गठित गर्न नसक्दा जेनजी आन्दोलन भयो : बिजुक्छे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा सङ्गठित नगर्दा जेनजी आन्दोलनले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याएको बताए।
- भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता पुस १ गतेसम्म १५ खेलमा ३ हजार २९१ खेलाडीको सहभागितामा सञ्चालन हुने छ।
- प्रतियोगिताको उद्घाटन दत्तात्रयबाट सुरु भएको र्यालीले नगरका विभिन्न ठाउँको परिक्रमा गरी शहीद स्मृति खेल मैदानमा सम्पन्न भएको छ।
२५ मंसिर, भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित)ले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा सङ्गठित पार्न नसक्दा जेनजी आन्दोलनका नाममा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाले आजदेखि आयोजना गरेको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियागिताको उद्घाटन गर्दै उनले जेनजीका नाममा भएको घटनाले देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन र धेरै मन्त्रालयहरु तथा देशभरका सरकारी कार्यालय जलाउनु सही नभएको उल्लेख गरे ।
खेलकुदले मित्रता, शिक्षा र संस्कृतिको विकाससँगै शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्नुका साथै अनुशासित नागरिक तयार गर्न, सामाजिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने बताए ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यक्रमका सभापति सुनील प्रजापतिले आजदेखि पुस १ गतेसम्म सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगितामा टेबुलटेनिस, भलिबल, फुटबल, कबड्डी, खो–खो, एथ्लेटिक्स, बुद्धिचाल, ब्याडमिन्टन, कराँते, उसु, तेक्वान्दो, पोर्टबल, जिम्नास्टिक, कसिमला पाँय र बाघचाल गरी १५ वटा खेलमा प्रतियोगीबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताए ।
उनले प्रतियोगितामा ८० भन्दाबढी विद्यालयको सहभागिता रहने बताउँदै उहाँले भलिबलमा २८८ जना, एथ्लेटिक्समा ४०८ जना, टेबलटेनिसमा १३८ जना, पोर्टबलमा १५३ जना, उसुमा १३९ जना, कबड्डीमा १६० जना, तेक्वान्दोमा ३५० जना, कसिमला पाय्मा २४३ जना, बुद्धिचालमा १७३ जना, बाघचालमा २४७ जना, फुटबलमा २८८ जना, जिम्नाष्टिकमा १०० जना, ब्याडमिन्टनमा १२० जना, कराँतेमा १६० जना र खोखोमा ३२४ जना गरी जम्मा ३ हजार २९१ जना खेलाडीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी दिए ।
यसअघि आजै दत्तात्रयबाट सुरु भएको समुद्घाटन र्याली नगरको विभिन्न ठाउँको परिक्रमा गर्दै शहीद स्मृति खेल मैदानमा पुगेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरिएको थियो ।
