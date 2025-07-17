जाजरकोटबाट महेन्द्र शाहसहित कांग्रेसका ५ उम्मेदवार सिफारिस

२५ मंसिर, सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस जाजरकोटले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ युवा नेता महेन्द्र शाहसहित पाँच उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।
जिल्ला कमिटीको बिहीबार बसेको बैठकमा एक जनाको नाममा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि आकांक्षी ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएकाहरूमा युवा नेता शाह, खड्ग बहादुर बुढा, मैना कार्की, मुक्ति प्रसाद आचार्य र रामजंग शाह रहेका छन् ।
मैना कार्की निवर्तमान समानुपातिक सांसद हुन् । सिफारिस भएका अरू नेताहरू भने फ्रेस अनुहार भएको काँग्रेस जाजरकोटका सहसचिव एवं प्रवक्ता छवि पन्तले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता पन्तका अनुसार प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ पनि पाँच जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । जसमा रामछाया शाही, हजारी नेपाली बादी, भूमिलाल रोकाय, जनक बादी र विष्णु गिरी रहेका छन् ।
आजको जिल्ला कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि काँग्रेसका पुराना नेता दिपकजंग शाह, खम्बजंग शाह र गीता शाहीलाई सिफारिस गरिएको पन्तले बताए ।
हाल कुनै पनि बहालवाला पदमा रहेका नेताको नाम सिफारिस गर्न नपाउने काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार केही सिनियर नेताहरूको नाम भने सिफारिस गरिएको छैन । जसमा हाल प्रदेश सभा सदस्य रहेका राजीव विक्रम शाह र बेदराज सिंहको नाम पठाइएको छैन ।
शाह कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला योजना मन्त्री छन् भने सिंह सांसद छन् । तसर्थ दुवै नेताहरूको नाम उम्मेदवार सिफारिस नगरिएको प्रवक्ता पन्तले बताए ।
