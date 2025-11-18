काभ्रे-२ को उम्मेदवारका लागि कांग्रेसबाट शिव हुमागाईं र मधु आचार्यसहित १३ जना सिफारिस

२६ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काभ्रे-२ को उम्मेदवारका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाई र मधु आचार्यसहित १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नं २ को बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि हुमागाई र आचार्यसहित प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका गरी २४ जनाको नाम सिफारिस गरेको क्षेत्रीय सभापति महेश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा इच्छाएका सबैको नाम सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ शिवप्रसाद हुमागाई, मधु आचार्य, अच्चुतप्रसाद पौडेल, ठाकुरप्रसाद न्यौपाने, होमराज चौलागाई, माधव ढकाल, सुन्दरमणि आचार्य, रामजी पन्त मुकेश, रोशन लामा, हेमकुमार तामाङ, राजन कार्की, नन्दु दुलाल र इन्दिरा बुढाथोकीलाई सिफारिस गरिएको हो ।
त्यस्तै समानुपातिकतर्फ दिल लामा, लिला नेपाल, तस्वीर लामा, जीतकृष्ण श्रेष्ठ, माइली दनुवार, मन्जु आचार्य घिमिरे, रीता गौतम, रामचन्द्र श्रेष्ठ, उदय केसी, इन्द्रबहादुर तामाङ, कृष्णगोपाल भैललाई सिफारिस गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभातर्फ इन्द्रमणि अधिकारी, राम थपलिया, सीताराम परियार, गोविन्द पराजुली र रामेश्वर ढकाललाई उम्मेदवारको लागि सिफारिस गरेको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4