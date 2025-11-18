सुन्तला र जुनारको भाउ बढ्यो, सरिफा घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार शुक्रबार जुनारको भाउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ बढेर १२५ रुपैयाँ पुगेको छ।
- नेपाली सुन्तलाको भाउ शुक्रबार प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँबाट १०० रुपैयाँमा बढेको छ।
- सरिफाको भाउ शुक्रबार प्रतिकिलो ३३ रुपैयाँ घटेर १९२ रुपैयाँ कायम भएको छ।
२६ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुन्तला र जुनारको भाउ बढेको छ भने सरिफाको घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार शुक्रबार यी फलफूलको मूल्यमा घटबढ देखिएको हो ।
आज शुक्रबार जुनारको भाउ प्रतिकिलो थोकमा औसत १५ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो बिहीबार जुनार प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँ कायम छ ।
यस्तै शुक्रबार नेपाली सुनतलाको पनि भाउ बढेर प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो बिहीबार प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यसैगरी आज शुक्रबार सरिफाको भाउ प्रतिकिलो ३३ रुपैयाँ घटेको छ । हिजो बिहीबार सरिफा प्रतिकिलो थोकमा २ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज प्रतिकिलो १ सय ९२ रुपैयाँ कायम छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4