नुवाकोट–१ बाट चुनाव लड्छु : कांग्रेस प्रवक्ता महत

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नुवाकोट–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।
काठमाडौं–५ र नुवाकोट–१ का क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि उनले गृहजिल्ला नुवाकोटबाट उम्मेदवारी दिने बताएका हुन् ।
महाराजगञ्जमा शुक्रबार बिहान पत्रकारहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रवक्ता महतले भने, ‘नुवाकोट–१ बाट निर्वाचन लड्छु । क्षेत्रीय समितिले सर्वसम्मत एकल सिफारिस गरिसकेको छ । काठमाडौं–५ बाट पनि साथीहरूले सिफारिस गरिदिनुभएको छ ।’
नुवाकोट–१ क्षेत्रीय कार्यसमितिले बिहीबार प्रवक्ता महतको नाम एकल सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तयसअघि उनको नाम काठमाडौं–५ बाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएको थियो ।
प्रवक्ता महतले फरक प्रसंगमा कुरा गर्दै पार्टीको आशन्न महाधिवेशनमा संस्थापन समूहबाट सभापतिमा आफ्नो दाबी रहेको पनि बताए ।
‘१५औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा मेरो दाबी रहन्छ । सभापतिज्यूसँग नजिक रहेर लामो समय काम गर्दै आएको छु,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘उहाँसँग जोडिएका देशभरका नेता–कार्यकर्तासँग मेरो अट्याचमेन्ट छ ।’
उनले समूहबाट अन्य नेताहरूको पनि सभापतिमा दाबी रहेकाले उम्मेदवार को बन्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको पनि बताए । संस्थापन समूहबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित अन्य छ जना पूर्वपदाधिकारीहरू पनि सभापतिको आकांक्षी छन् ।
खड्काबाहेकका आकांक्षी पूर्वपदाधिकारीहरू र प्रवक्ता महत एकसाथ छन् । ‘सात भाइ’ का नामले चिनिने समूहमा नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, डा. शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह र प्रवक्ता महत छन् ।
उनीहरू प्रायः सभापतिका आकांक्षी हुन् । प्रवक्ता महतले आंकाक्षीमध्ये कुनै एक जना उम्मेदवार हुने बताए । उनले आकांक्षीमध्ये एक जना उम्मेदवार बनाउनका लागि समूहमा अधिकतम प्रयास गरिने पनि बताए ।
