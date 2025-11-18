कवि विप्लवको कविता ठमेलमा गुञ्जिदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कवि तथा गीतकार विप्लव प्रतीकले पहिलोपटक आफ्ना कविताहरू आफ्नै आवाजमा प्रत्यक्ष वाचन गर्ने भएका छन्।
२६ मंसिर, काठमाडौं । कवि तथा गीतकार विप्लव प्रतीकले अब आफ्नै आवाजमा आफ्ना कविताहरू प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
शनिबार प्रतीकले पहिलो पटक आफ्ना कविताहरू प्रत्यक्ष वाचन गरी ‘१० एक्स पोएट्री नाइट विद विप्लव प्रतीक’ शीर्षकको विशेष साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ।
ठमेलको टेन एक्स क्लबमा हुने कार्यक्रममा साँझ ५ बजेपछि सुरु हुने यस कार्यक्रममा कवि विप्लव प्रतीकले आफ्ना मूर्धन्य कविताहरू आफैँले वाचन गरेर सुनाउने छन्।
यस कार्यक्रममा विभिन्न सेलिब्रेटी दर्शकहरूको समेत उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ।
