कमेडियन बिटी कान्छाले ल्याए वेब-सिरिज ‘हरामी’

- विश्वास तिमल्सेनाले लेखन तथा निर्देशन गरेको वेब–सिरिज 'हरामी' सार्वजनिक गरिएको छ।
- सिरिजमा हरि, राहुल र मिलन नामका तीन पात्रको कथामा आधारित पाँच भाग रहनेछ।
- पहिलो भागले साथीहरुको दबाबमा लिने निर्णयलाई हाँस्यरसमा प्रस्तुत गरेको छ।
काठमाडौं । आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत् नेपाली चलचित्रको रमाइलो समीक्षा गर्दै आएका बिटी कान्छा अर्थात् विश्वास तिमल्सेनाले आफ्नो लेखन तथा निर्देशनमा वेब–सिरिज ‘हरामी’ तयार गरेका छन् ।
हरि, राहुल र मिलन नामका तीन चरित्रको पहिलो अक्षरमा आधारित भई ‘हरामी’ नामाङ्कन गरिएको उक्त सिरिजको प्रचारप्रसारका लागि प्रवर्धन गीत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा शब्द, सङ्गीत र गायन साइँलाको छ । सङ्गीत निर्माण समिरन राणाको छ ।
मन प्रोडक्सनले निर्माण गरेको सिरिजमा निकुन श्रेष्ठ, ऋषिकेष बस्याल र सशाङ्क बोहरा मुख्य भूमिकामा छन् । तीनजना साथीको वरिपरि केन्द्रित रहेको सिरिजमा आना शर्मा, घनुभाइ जोशी, रक्षा थापा, गौमाया गुरुङ, प्रीतिशा अधिकारीको अभिनय छ ।
सिरिजको एक एपिसोडमा निर्देशक निश्चल बस्नेत समेत देखिने बताइएको छ ।
पछिल्लो समय ‘कमेडी दरबार’ मा विभिन्न भूमिकामा देखिने बिटी कान्छाले सिरिजमा पनि विभिन्न विषयलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छन् । ‘हामीले प्रसारित पहिलो भागबाट राम्रो समीक्षा पाएका छौँ । कुल पाँच भागको एपिसोड रहने सिरिजमा फरक-फरक थिममा रहेर एपिसोड तयार गरेका छौँ’, बिटी कान्छाले भने ।
सिरिजको प्रसारण भइसकेको पहिलो भागमा उनले साथीहरुको दबाबले लिने निर्णयलाई हाँस्य रसमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रोडक्सन क्वालिटी र प्रस्तुतिका कारणले सिरिजको पहिलो भागले राम्रै दर्शकसँगै उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । कुल पाँच भागको उक्त सिरिज बिटी कान्छाकै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भइरहेको छ ।
