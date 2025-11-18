+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

94/10 (17.5)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 40 runs

विराटनगर किंग्स 2025

94/10(17.5)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
94/10 (17.5)
VS
Lumbini Lions won by 40 runs
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
134/8 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

कोरियाबाट फर्केका नेपालीलाई उद्यमशील बनाइँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २६ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सीको के–हामी परियोजनाले कोरियाबाट फर्केका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउन प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।
  • कोरियाबाट फर्केका १० जना रिटर्नीबीच व्यापार प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो, जसमा उत्कृष्टलाई नगद पुरस्कार र ऋण सहयोग दिइएको छ।
  • प्रतियोगितामा तारा थापाले प्रथम स्थान हासिल गरी ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए भने २० जनालाई उद्यमशीलता तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।

२६ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा काम गरेर फर्किएका नेपालीहरुलाई उद्यमशील बनाउन थालिएको छ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका) अन्तर्गतको के–हामी परियोजनाले कोरियाबाट फर्केकालाई उद्यमशील बनाउन लागेको हो ।

स्वरोजगार तथा उद्यमी बन्न आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने ऋण सहयोग समेत प्रदान हुनेछ । कोरियामा सिकेको सीपलाई नेपालमै उद्यमशील बन्न खोज्ने ‘रिटर्नी’लाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न लागिएको हो।

त्यसका लागि कोरियाबाट फर्केकाहरुबीच प्रतियोगिता गराइँदै आएको छ । उक्त प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट भएकालाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै ऋण समेत प्रदान गरिनेछ ।

बिहीबार भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंक केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा कोरियाबाट फर्केका १० जना रिटर्नीहरुबीच व्यापार प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । के–हामी परियोजना अन्तर्गत कोरियाबाट फर्केका नवउद्यमीले कार्यक्रम अन्तर्गत कोरिया र नेपालमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिएको एक वर्ष लामो उद्यमशीलता शिक्षा पूरा गरेपछि व्यवहारिक रुपमा लगिने परियोजनाले जनाएको छ ।

१० जनाले रिटर्नी इनोभेटर फर नेपाल (आरआईएन) अन्तर्गत उद्यमशीलता शिक्षा पूरा गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका थिए । आरआईएन काेइकाको सहयोगमा द ब्रिज इन्टरनेसनले कार्यान्वयन गरिरहेको के हामी परियोजनाको एक हिस्सा हो ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाली राजदूत ताई–यङ पार्क, काेइकाका देश निर्देशक मुहेन कोङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जनक शर्मा, लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रशिक्षित रिटर्नीहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक समावेशी व्यवसाय पिचिङ र उत्पादन वा प्रोटोटाइप प्रदर्शनी गरिएको थियो ।

प्रतियोगितामा बृद्धि चरण (ग्रोथ ट्र्याक) अन्तर्गत तारा थापा प्रथम भएका थिए । उनले नगद ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए । त्यस्तै रविलाल पन्थ द्वितीय भए । खेम बहादुर कार्की तृतीय भएका थिए । उनीहरुले क्रमशः ३ लाख र २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए ।

त्यस्तै प्रारम्भिक चरण (स्टार्ट ट्र्याक) अन्तर्गत जनकलाल तामाङ प्रथम भएका थिए । उनले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए । ईश्वर बनमाला द्वीतीय र फुलमाया तामाङ तृतीय भएका थिए । उनीहरुले क्रमशः २ लाख र १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए ।

कोरियाबाट फर्केका ६ जना रिटर्नी उद्यमीले आफ्नो व्यवसायिक पिचमा नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । नेपालमा ग्रोथ ट्र्याक र स्टार्टअपमा उद्यमशीलता क्षमता निर्माण तालिम पूरा गर्ने २० जनालाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रमले कोरियाबाट फर्केका रिटर्नीहरुलाई महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । उनीहरुलाई आप्रवासी कामदारबाट सफल उद्यमीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सशक्त बनाउँदै, नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको ब्रिज इन्टरनेसनलका सीईओ जिनसोल ह्वाङले जानकारी दिए ।

कोइका कोरियाको सरकारी निकाय हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय विकासको लागि अनुदान सहायता र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोइकाले सन् २०२२ देखि कोरियाबाट फर्केकाहरुको उद्यमशीलाको सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ ।

उद्यमशील
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशमा सत्ता गठबन्धन बीचको बैठक निष्कर्षविहीन

मधेशमा सत्ता गठबन्धन बीचको बैठक निष्कर्षविहीन
उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरूको कुस्ती : कैलालीका सिमसारको राजस्वमा मात्रै ध्यान, संरक्षणमा चुनौती

उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरूको कुस्ती : कैलालीका सिमसारको राजस्वमा मात्रै ध्यान, संरक्षणमा चुनौती
१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)

१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)
निर्वाचनमा होमिन्न, फिल्ममै सक्रिय रहन्छु : रेखा

निर्वाचनमा होमिन्न, फिल्ममै सक्रिय रहन्छु : रेखा
कवि विप्लवको कविता ठमेलमा गुञ्जिदै

कवि विप्लवको कविता ठमेलमा गुञ्जिदै
भारतमा महिला सशक्तिकरणका लागि एडीबीले दश करोड डलर ऋण दिने

भारतमा महिला सशक्तिकरणका लागि एडीबीले दश करोड डलर ऋण दिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित