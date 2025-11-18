१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ मंसिर, काठमाडौं । दायाँबायाँ शंख, चक्र, घन्ट अनि बीचमा मन्दिर । झट्ट हेर्दा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चाँगुनारायणको मन्दिर जस्तै देखिन्छ ।
मन्दिरको अगाडिपट्टि धरहरा ठडिएको छ भने वरिपरि काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन सम्पदा झल्किने विभिन्न आकृति सजाइएको छ ।
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित एमालेको ११औँ महाधिवेशन उद्घाटनस्थलको दृश्य हो यो । जहाँ बनाइँदैछ, महाधिवेशन उद्घाटनका लागि भव्य मञ्च ।
मञ्च व्यवस्थापनमा खटिएका एमाले भक्तपुर अध्यक्ष वचन देउजाका अनुसार मञ्च निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आज साँझसम्म सबै काम सक्ने तयारी छ ।
‘एमाले महाधिवेशनको जति चर्चा हुन्छ, त्यो भन्दा आकर्षणको केन्द्रमा मञ्च रहने गरेको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘पृष्ठभूमिमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चाँगुनारायणको मन्दिर छ । मन्दिरमै गए जस्तो हुन्छ ।’
भक्तपुरको सल्लाघारीमा १०८ रोपनी जग्गामा फैलिएको चौरमा एमालेले उद्घाटनस्थल बनाएको हो । ‘उद्घाटनस्थललाई साजसज्जा गर्ने काम भइरहेको छ । राम्रो बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन,’ अध्यक्ष देउजाले भने, ‘आधुनिक वस्तु प्रयोग गरेर प्राचीन झल्को दिने मञ्च बनेको छ ।’
उनका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जीवनशैलीदेखि कला, संस्कृति र सम्पदा समेटिएको छ ।
‘पर्खालमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै शहरका ऐतिहासिक सम्पदालाई राखिएको छ । समाज आधुनिकतर्फ अगाडि बढे पनि प्राचीन सम्पदा जोगाउन र प्रबर्द्धन गर्न यस्तो मञ्च बनाएका हौँ,’ उनले भने ।
देशभरबाट आएका नेता/कार्यकर्ता र प्रतिनिधिलाई उपत्यका चिनाउन यसरी मञ्च बनाइएको बताउँछन् देउजा । एक दिनअघि नै मञ्च बनाएर सर्वसाधरणको लागि समेत खुला गर्ने योजना एमालेको थियो । तर अझै अन्तिम चरणको काम भइरहेकाले उद्घाटनअघि स्थानीयले अवलोकन गर्न नपाउने भएका छन् ।
‘समय अभाव भयो । एक दिनअघि नै सकिएको भए सर्वसाधरणको लागि खुला गर्ने सोच थियो,’ उनले भने ।
तर, मञ्च सर्वसाधनरणको ध्यान खिच्ने गरी बनाइएको देउजाको दाबी छ । साउन्ड सिस्टम पनि सोहीअनुसार तयार गरिएको छ ।
‘मञ्चको दुईतिरबाट ठूलो भिजुअल हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यो मञ्चस्थलमा तीन लाख बढी नेता तथा कार्यकर्ता उतार्ने तयारी एमालेको छ । १५ हजारको हाराहारीमा चियर राख्ने योजना छ ।
अध्यक्ष देउजाका अनुसार उद्घाटन प्रविधि मैत्री हुनेछ । कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । ‘उद्घाटन कसरी गर्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । तय गर्न बाँकी छ । बेलुकासम्म हुन्छ,’ उनले भने ।
उद्घाटन सत्रमा सडकमा सवारी आवागमनमा असर नपर्ने गरी मञ्च बनाइएको एमालेले जनाएको छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा चितवनमा ट्राफिक व्यवस्थापन असहज भएको थियो ।
‘यसपटक सर्वसाधारणको सवारीमा समस्या नपरोस् भनेर उद्घाटनस्थल यहाँ बनाएका हौँ । महाधिवेशनमा आएका गाडी जगाती र राधेराधेमा पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने ।
गाडी पार्किङ पनि प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । ‘गाडी पार्किङ गर्न क्यूआर कोडसहित ठाउँ तोकिएको छ,’ देउजाले भने ।
सुरक्षाको प्रबन्ध पनि चुस्त बनाइएको छ । ‘सबै सुरक्षा निकायमा समन्वय भएको छ,’ उनले भने ।
उद्घाटनलाई व्यवस्थित गर्न एमालेले स्वयंसेवक खटाउने छ । शनिबार ११ बजे उद्घाटनका लागि नेता तथा कार्यकर्ता सल्लाघारी पुग्नेछन् । दिउँसो ४ बजेभित्र उद्घाटन सत्रको सबै काम सक्ने योजना एमालेको छ ।
फोटो/भिडियो : शंकर गिरी र कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर
