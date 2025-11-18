च्यासलमा बढ्यो चहलपहल, प्रतिनिधि फकाउँदै नेताहरू (तस्वीरहरू)

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको मुख्यालय च्यासलमा चहलपहल बढेको छ ।
११औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरू च्यासलमा भेला भएका कारण चहलपहल बढेको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहलपहल बढेसँगै दुवै पक्षका शीर्ष तहका नेताहरू पनि च्यासल पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्ने, सामूहिक तस्वीर खिच्ने, सेल्फी हान्ने लगायतका गतिविधिसँगै आ-आफ्नो पक्षमा पार्न नेता तथा कार्यकर्ताहरू सक्रिय छन् ।
२७ मंसिरदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीमा एमालेको ११औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
