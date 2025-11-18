३२ वर्षकै उमेरमा पालिका हाँकेका ओझाको एमाले केन्द्रीय सदस्यमा दाबी

२६ मंसिर, पोखरा । नेकपा एमालेमा युवा सहभागिताको बहस चलिरहेका बेला ३२ वर्षकै उमेरमा कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका नवराज ओझाले ११औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको दाबी गरेका छन् । उनी कास्की–१ बाट एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।
२०७४ सालमा रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका ओझा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका साथ दोस्रो पटक सोही पालिका अध्यक्ष चुनिएका थिए ।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहेका ओझाले ४० वर्षमुनिका युवाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा दाबी गरेका छन् । ओझा देशभरिका प्रदेशमध्ये एमालेबाट एक मात्र गाउँपालिका महासंघको अध्यक्ष हुन् भने दोहोरिएर जित्ने पालिका अध्यक्षमध्येमा पनि कान्छा दाबेदार हुन् ।
‘एमाले भित्र युवा सहभागिताको मुद्दा हामीले २०७४ सालतिरै पेचिलो बनाएका थियौं । मलाई ३२ वर्षको उमेरमै पार्टीले गाउँपालिकाको टिकट दियो र नागरिकले पालिकाको नेतृत्वमा पु¥याए,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘अहिले म ३९ वर्षमा लागेको छु र साथीहरूले केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्छ भनेर हौसला दिइरहनुभएको छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुअघि ओझा युवा संघको तत्कालीन गण्डकी अञ्चल अध्यक्ष थिए भने अहिले एमाले कास्की जिल्ला कमिटीको उपसचिव छन् । युवातर्फबाट नै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका ओझा नेतृत्वले पनि अब युवा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
ओझाले एमालेको झण्डा बोकेर २ पटकसम्म पालिकाको अध्यक्ष बनेर सबै पार्टी र नागरिकलाई समट्दै अगाडि बढेको बताउँदै त्यो अनुभव अब पार्टीका निम्ति पनि सदुपयोग गर्ने जिकिर गरे । पार्टी संगठन निर्माण र सिंगो गाउँपालिकाको नेतृत्व गरको अनुभव अब एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेर नीति निर्माणको तहमा लगाउने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा नीति र नेतृत्वमा स्पष्ट, दृढ र नागरिकमा एमालेलाई जोडिराख्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएकाले गुटभन्दा माथि उठ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गण्डकीमा उनी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी निकट मानिन्छन् । तर उनी आफू कुनै गुटभन्दा पनि एमाले भएको नजरले हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘जेनजी आन्दोलनपछि युवा आउनुपर्छ भन्ने चर्को बहस छ । पार्टी रुपान्तरण र पुन्तान्तरणको नारालाई आत्मसात गर्दै सबैभन्दा पहिले महाधिवेशन डाक्ने पार्टी नै एमाले हो,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘अब यही पार्टीको प्रवाहमा युवाहरूले पनि प्रतिनिधित्व गर्दै नीति र संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र महाधिवेशनमा हुने मतदानलाई पनि स्वाभाविक हिसाबले लिएर भोलिका दिनमा पनि एकतावद्ध हुनुपर्ने ओझाको धारणा छ । एमाले भित्र अहिले सुहाङ नेम्वाङ, सुनिता ढंगोल, क्षितिज थेबे, प्रकाश पौडेललगायत युवाको पनि केन्द्रीय सदस्यमा चर्चा र दाबी छ ।
‘देशभरबाट आउनुभएका युवा प्रतिनिधिहरूमा उत्साहसहित केन्द्रीय समितिमा सहभागिताको आवाज उठिरहेको छ । यो पार्टी रुपान्तरण र पुस्तान्तरणका निम्ति महत्वपूर्ण कुरा हो,’ ओझाले भने, ‘दुई अध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये जो नेतृत्वमा आए पनि एमाले आउने हो । बाँकी रुपान्तरण सामूहिक निर्णयका आधारमा गर्ने हो र युवाले त्यसरी नै हस्तक्षेप गर्ने हो ।’
