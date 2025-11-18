सञ्चारमन्त्रीले भेटे शहीद रजकका परिवार

२७ मंसिर, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजावादी आन्दोलनमा मुत्यु भएका शहीद सुरेश रजकका परिवारसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले शनिबार पत्रकार रजकका परिवारलाई भेटेका हुन् । मन्त्री खरेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत आम सरोकारवालाहरुको चाहानमा रजकलाई शहीद घोषणा गरिएको बताए ।
शहीद घोषणा गरेसँगै अब रजक अमर बनेको र सबैले सधैं सम्झिरहने उल्लेख गरे । पत्रकारको कार्यस्थलमा मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना हुनु दु:खद् भएको र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिनेमा राज्य शर्तक रहेको पनि उनले बताए ।
पत्रकार रजकको २०८१ चैत्र १५ गते राजावादीहरुको गरेको आन्दोनलका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
