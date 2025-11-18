प्रचण्डले भने : कुलमान वैगुनी भए, पार पाउने छैनन्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलमान घिसिङले जुन थालमा खायो त्यही थालमा छेद हाल्न खोजेको भन्दै नगर्न चेतावनी दिनुभयो।
- प्रचण्डले कुलमानले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएको र लोडसेडिङ हटाउन सफल भएको कुरा बिर्सिएको बताउनुभयो।
- प्रचण्डले कुलमानले बैगुनी भएर पार नपाउने र नेपाली जनताले माफ नदिने टिप्पणी गर्नुभयो।
२८ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलमान घिसिङले गुन बिर्सिएको टिप्पणी गरेका छन् । कुलमानले जुन थालमा खायो, त्यही थालमा छेद हाल्न खोजेको भन्दै प्रचण्डले त्यस्तो नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शनिबार आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अहिले कुलमानले गुन बिर्सिएर जुन थालमा खाए त्यही थालमा छेद हाल्न खोज्याछन् । तिनले त्यसो नगरुन् भन्न चाहान्छु । कुलमानको बुद्धि फिरोस् ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री छन् । मन्त्री पदमा रहँदै उनले उज्यालो नेपाल पार्टीमार्फत् राजनीतिमा पाइला चालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रचण्डले वैगुनी पाराले कुलमानले पार नपाउने र जनताले पनि माफ नगर्ने टिप्पणी गरे । ‘यस्तो बैगुनी भएर तिनले पार पाउने छैनन् । नेपाली जनताले यसो गरे भने तिनलाई धेरै माफ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ प्रचण्डले भने ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको र लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भएको तर कुलमानले त्यो कुरा बिर्सिएको प्रचण्डको टिप्पणी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले टिपेर ल्याएँ, यो मान्छे राम्रो छ भनेर’ प्रचण्डले भने, ‘उनले पहिला–पहिला भनेको पनि हो फेरि प्रचण्डले हो मलाई बनाएको भनेर, कुरा बिर्सिएर अहिले लाजमर्नु । म यो भन्दा बढी भन्दिनँ बिचरा ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4