१५ वर्ष कान्छी प्रेमिकासँग अर्जुन रामपालले गरे गुपचुप इन्गेजमेन्ट

- अभिनेता अर्जुन रामपालले प्रेमिका गेब्रिएला डेमेड्रियाससँग गुपचुप इन्गेजमेन्ट गरेको कुरा आफूले खुलासा गरेका छन्।
- गेब्रिएलाले चाँडै विवाह गर्न सक्ने बताएकी छन् र रामपालले पोडकास्टमा इन्गेजमेन्ट भैसकेको पुष्टि गरेका छन्।
- रामपालको फिल्म 'धुरन्धर' ले नौ दिनमा ३०० करोडभन्दा बढी कमाएको छ र उनको नकारात्मक भूमिका दर्शकबाट प्रशंसा पाइरहेको छ।
मुम्बई । पछिल्लो फिल्म ‘धुरन्धर’ को कारण चर्चामा रहेका अभिनेता अर्जुन रामपालले प्रेमिका गेब्रिएला डेमेड्रियाससँग गुपचुप इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । रामपाल आफैंले यो कुराको खुलासा गरे ।
साथै, प्रेमिका गेब्रिएलाले आफूहरूले चाँडै विवाह गर्न सक्ने बताएकी छन् ।
रामपाल हालै रिया चक्रवर्तीको पोडकास्टमा आफ्नी प्रेमिका गेब्रिएलासँग प्रस्तुत भए । दुवैले सम्बन्धको बारेमा छलफल गरे । कुराकानीको क्रममा गेब्रिएलाले भनिन्, “हामीले अझै विवाह गरेका छैनौं, तर हामी चाँडै विवाह गर्न सक्छौं ।’
रामपालले भने, “हामीले इन्गेजमेन्ट गरिसकेका छौं ।’ यो सुनेर रिया चक्रवर्ती छक्क पर्छिन् र सोध्छिन्, “के तपाईंको इन्गेजमेन्ट भैसकेको हो ? रामपालले जवाफ दिए, “हो, हामीले यो कुरा तपाईंको शोमा भनेको थियौं ।’
चक्रवर्तीले पनि पोडकास्टको प्रोमो जारी गर्दै जोडीलाई बधाई दिएकी छिन् । उनले लेखिन्, “शहरको सबैभन्दा राम्रो जोडीलाई बधाई ।’
रामपालले सन् १९९८ मा मोडेल मेहर जेसियासँग विवाह गरेका थिए । पहिलो विवाहबाट यी दम्पतीका दुई छोरीहरू छन्, महिका र मायरा । २० वर्षको विवाहपछि अर्जुन रामपाल र मेहरको सम्बन्धविच्छेद भयो । मेहरले छोरीहरूको हेरचाह गर्छिन् ।
मेहरसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि, सन् २०१९ मा, अर्जुनले मोडेल गेब्रिएलासँगको आफ्नो सम्बन्धको पुष्टि गरे र उनी गर्भवती भएको खुलासा गरे ।
गेब्रिएलाले जुलाई २०१९ मा छोरा एरिकलाई जन्म दिइन् । ४ वर्षपछि, गेब्रिएलाले सन् २०२३ मा दोस्रो छोरा एरिवलाई जन्म दिइन् । ६ वर्षको डेटिङ पछि, यो जोडीले चाँडै विवाह गर्न सक्छ ।
हलमा प्रदर्शन भैरहेको फिल्म ‘धुरन्धर’ मा रामपालले मेजर इकबालको नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनको चरित्र र फिल्म दुवैले दर्शकबाट आलोचनात्मक प्रशंसा पाइरहेको छ । फिल्मले नौ दिनमा मात्र ३०० करोडभन्दा बढी कमाएको छ ।
