त्रिविमा ‘हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी’ सुरु : बुद्धि तामाङ, प्रदीप खड्का सहभागी

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘२०२५ प्रथम हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।
चिनियाँ फिल्मको विशेष प्रदर्शनमा कलाकार बुद्धि तामाङ, प्रदीप खड्कासहित विद्यार्थी सहभागी थिए । कार्यक्रममा सहभागी अतिथि, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूबीच चलचित्र, संस्कृति र प्रविधिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
“सभ्यताबीच आपसी सिकाइ, प्रविधिगत नवप्रवर्तन” भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा एनिमेटेड फिल्म प्रदर्शन, हस्तकला कार्यशाला, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक प्रदर्शनी र सिनेम्याटिक संवादजस्ता विविध कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
परम्परागत चिनियाँ संस्कृतिलाई आधुनिक प्रविधिसँग संयोजन गरी प्रस्तुत गरिएका श्रव्यदृश्य सामग्रीले नेपाली युवा विद्यार्थीहरूलाई विशेष रूपमा आकर्षित गरेको छ ।
कार्यक्रम सुरुवात एआई प्रविधिबाट निर्माण गरिएको प्रवद्र्धनात्मक छोटो चलचित्रबाट गरिएको थियो । त्यसपछि एआईजीसी प्रविधिको पूर्ण प्रक्रियाबाट तयार गरिएको एनिमेटेड छोटो चलचित्र द स्पिरिट अफ द माउन्टेन्स प्रदर्शन गरियो ।
चिनियाँ अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा ‘छ्वानसिङ तुओ’ प्रविधिबाट प्रेरित यस फिल्मले परम्परागत संस्कृतिसँग एआईको अद्वितीय संयोजन प्रस्तुत गर्दै दर्शकको प्रशंसा बटुलेको थियो ।
फिल्म प्रदर्शनपछि निर्देशक पाङ जियाले भिडियो लिंकमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा एआई दृश्य-निर्माण प्रक्रियाको प्रस्तुति दिए । निर्माता जुन्यान हुआङले पनि विद्यार्थीसँग अन्तरक्रियात्मक प्रश्नोत्तर सत्रमा सहभागिता जनाउँदै हलमा उत्सुकता र आश्चर्यको वातावरण सिर्जना गरे ।
दिउँसोको सत्रमा एनिमेटेड फिल्म ‘द लिजेन्ड अफ हेइ २’ प्रदर्शन गरियो, जसले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको ध्यान तानेको थियो । यस फिल्मले आफ्नो विशेष डायनामिक स्टोरीबोर्ड प्रि–भिजुअलाइजेसन प्रविधिमार्फत मानव र ‘दानव’—पहाड, पानी, काठ, ढुंगा र जनावरका प्रतीकात्मक पात्रबीचको सहअस्तित्वको हृदयस्पर्शी कथा प्रस्तुत गर्छ ।
प्रकृति र मानवको एकता तथा सबै जीवको सहअस्तित्व भन्ने पारिस्थितिक सन्देशले दर्शकलाई गहिरो रूपमा प्रभावित बनायो । त्यसपछि आयोजना गरिएको ‘ब्लाइन्ड बक्स इन्टरएक्सन’ सत्रले कार्यक्रमको माहोललाई रोचक तुल्यायो, जहाँ विद्यार्थीले प्रश्नावली र विभिन्न गतिविधिमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाए ।
सहभागी विद्यार्थीले फिल्म प्रदर्शन र अनुभव आदानप्रदानका सत्रमार्फत चिनियाँ एनिमेसनको विशिष्ट सौन्दर्यशास्त्र र उच्चस्तरीय निर्माण प्रविधिलाई नजिकबाट बुझ्न पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । साथै, डिजिटल सिर्जनाको क्षेत्रमा चीन–नेपाल द्विपक्षीय सहकार्यका सम्भावनाप्रति आशावादी देखिएका छन् ।
