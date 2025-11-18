+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अध्यक्ष ओलीलाई योगेशको सुझाव- संख्या होइन, पार्टीभित्र मन मिलाउन लाग्नुस्

‘एउटा विधि तय भइसकेपछि यसलाई फेरि नभत्काऊँ । प्लिज म भन्न चाहन्छु मन जोडौं । मतभन्दा महत्त्वपूर्ण मन हो,’ उनले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १३:३२
फाइल तस्वीर

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संख्या होइन, पार्टीभित्र मन मिलाउन लाग्न सुझाव दिएका छन्  ।

आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

‘एउटा विधि तय भइसकेपछि यसलाई फेरि नभत्काऊँ । प्लिज म भन्न चाहन्छु मन जोडौं । मतभन्दा महत्त्वपूर्ण मन हो,’ उनले भने ।

संख्याले हाम्रो क्षमता निर्धारण नगर्ने भन्दै नेता भट्टराईले पार्टीभित्र मन मिलाउन अध्यक्ष लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘अध्यक्षज्यू तपाईँ मन मिलाउन लाग्नुस्, संख्या होइन ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामी गम्भिर मोडमा छौँ । केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकमा छौं । केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता देखाएको छ । केही कमरेडले देखाएको आशंका प्रति म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै एउटै डुंगामा छौं । २३ र २४ भदौले हामी सबलाई दरो झापड हानेको हो । यसलाई कम नआकौँ । संख्याले हाम्रो क्षमता निर्धारण गर्ने होइन ।’

योगेश भट्टराई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा १५ प्रतिशत युवालाई छुट्याउन योगेशको प्रस्ताव

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा १५ प्रतिशत युवालाई छुट्याउन योगेशको प्रस्ताव
‘केपी ओलीले नेतृत्वमा दाबी गर्नु अप्राकृतिक र बलजफ्ती हो’

‘केपी ओलीले नेतृत्वमा दाबी गर्नु अप्राकृतिक र बलजफ्ती हो’
अध्यक्ष ओलीलाई योगेश भट्टराईको आग्रह– मधेशबारे गम्भीर समीक्षा गरौं

अध्यक्ष ओलीलाई योगेश भट्टराईको आग्रह– मधेशबारे गम्भीर समीक्षा गरौं
बाराको घटनाले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरायो : भट्टराई

बाराको घटनाले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरायो : भट्टराई
एकीकृत समाजवादीका नेतालाई योगेशले भने – जबज नै एकताको आधार हो

एकीकृत समाजवादीका नेतालाई योगेशले भने – जबज नै एकताको आधार हो
राजनीतिलाई रोक्न खोजे वितण्डा निम्तिन सक्छ : योगेश भट्टराई

राजनीतिलाई रोक्न खोजे वितण्डा निम्तिन सक्छ : योगेश भट्टराई

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित